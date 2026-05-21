U ovom slučaju, oksidativni procesi mogu naštetiti telu: izazivaju zgrušavanje krvi, narušavaju normalnu proizvodnju digestivnih enzima, oslabljuju imunološki sistem, ometaju normalno snabdevanje mozga krvlju i značajno ubrzavaju proces starenja. Intenzitet oksidacionih reakcija koje se javljaju u našem telu moguće je smanjiti upotrebom dovoljne količine antioksidanata, kao i alkalnim kupkama.

Za početak, zastrašujuća reč „alkalna“ ne krije ništa više od kupke sa dodatkom soli (po mogućnosti morske) i redovne sode bikarbone. Ova praksa je stara više od hiljadu godina: čak i u starom Egiptu i Rimskom carstvu, kada ljudi još uvek nisu znali ništa o kiselom i alkalnom okruženju, praktikovale su se soda kupke kako bi se ojačao imunitet i podmladilo. Kako radi?

Kiselina i alkalije sadrže različite količine jona vodonika i zbog ove razlike započinje proces osmoze - alkalija privlači kiselinu u sebe. Kada ležite u rastvoru sa sodom (možete da pravite mini kupke za ruke ili noge), alkalije izvlače kiseline iz tela, a sa njima i akumulirane toksine. Soda kupke smanjuju intenzitet oksidativnih reakcija u telu, usled čega se povećava sposobnost tela da se odupre virusima i patogenim bakterijama, poboljšava protok krvi (naročito, snabdevanje krvi mozgom), usporava procese starenja, a sveukupno blagostanje je značajno poboljšano.

Alkalne kupke mogu se lako pripremati kod kuće, za ovo vam je potrebna so (bolje je koristiti morsk) i soda bikarbona. So i soda moraju se mešati u razmeri 2:1, a dobijena smesa sa vodom u razmeri 1:10. Dakle, za prosečnu kupku zapremine 150 litara, treba da bude 1,5 kg. smese (u kojoj 1 kg. soli i 0,5 kg. sode). Kao što je gore pomenuto, umesto kupke možete napraviti mini kupke za stopala ili ruke, za njih se koristi isti proporcija.

Kupanje u ovom rastvoru ne bi trebalo da traje duže od 30-40 minuta, ako tek počinjete da se upoznajete sa ovom praksom, možete postepeno povećavati vreme zadržavanja u rastvoru (ali ne i koncentraciju!). Imajte na umu da alkalne kupke imaju niz kontraindikacija povezanih sa raznim hroničnim bolestima, zato, pre nego što započnete soda kupke, obavezno se obratite lekaru.