Pre nekoliko meseci na ulicama evropskih prestonica, a sada sve češće i na ulicama Beograda i Novog Sada, primećujemo Toteme Day Tote torbe koja su postala omiljeni modni dodatak sofisticiranih žena. Spoj nenametljive elegancije i prostrane praktičnosti čini je idealnim izborom za svakodnevne obaveze, ali i za putovanja.



Torba dolazi u različitim verzijama: brušena koža, kroko uzorak i glatka koža u diskretnim nijansama. Njena silueta podseća na bowling torbu, dok patentni zatvarač omogućava lak pristup sadržaju. Modeli variraju od srednjeg, preko standardnog, do nedavno lansiranog traveler modela, namenjenog putovanjima. Sve verzije imaju odvojivi dugi kajiš koji se nadovezuje na gornje ručke, nudeći više načina nošenja.

E sad cena, ona zavisi od materijala i veličine, a na zvaničnom sajtu se kreće između 1.300 evra do 1.800 za veće modele. Naravno, ima i kopija koje su deset puta jeftinije.

I šta kažete? Kako vam se sviđa?