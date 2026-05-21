Gladiole su jedno od najlepših letnjih cveća koje svaku baštu može pretvoriti u pravi vodopad boja. Njihove visoke stabljike prepune raskošnih cvetova u roze, crvenim, žutim, ljubičastim i belim nijansama donose poseban šarm dvorištu, terasi ili balkonu, a mnogi ih biraju upravo zbog elegantnog izgleda i dugog cvetanja.

Ova biljka poznata je još od davnina, a naziv je dobila po latinskoj reči gladius, što znači mač, zbog dugih i uskih listova koji podsećaju na sečivo. Simbolizuju snagu, ljubav i strast, a uz pravilnu negu mogu cvetati sve do jeseni.

Kada se sade gladiole?

Gladiole se sade u proleće, kada prođe opasnost od mraza i kada se zemlja dovoljno zagreje. Najbolje vreme za sadnju je od aprila do juna.

Iskusni baštovani imaju jedan trik zahvaljujući kojem gladiole cvetaju mesecima – lukovice sade postepeno, na svakih desetak dana. Tako se obezbeđuje neprekidno cvetanje od sredine leta pa sve do jeseni.

Od sadnje do prvih cvetova obično prođe između 70 i 90 dana.

Vole sunce i rastresitu zemlju

Da bi gladiole bile bujne i pune cvetova, potrebno im je mnogo sunca. Idealno je da tokom dana imaju najmanje šest sati direktne svetlosti.

Ukoliko su posađene u hladu, stabljike mogu biti slabe, a cvetovi sitniji i ređi. Važno je i da zemlja bude dobro drenirana, jer višak vlage može izazvati truljenje lukovica.

Zemljište treba da bude rastresito, lagano i bogato hranljivim materijama.

Mogu da uspevaju i u saksiji

Iako ih mnogi vezuju za velike bašte, gladiole odlično uspevaju i u saksijama na balkonima i terasama. Potrebna je samo dovoljno duboka posuda i redovno zalivanje tokom toplih dana.

Zbog upečatljivih cvetova često se koriste i kao rezano cveće, jer u vazama mogu trajati danima i uneti luksuzan izgled u svaki dom.

Ako želite da vam dvorište ovog leta izgleda kao iz razglednice, gladiole su pravi izbor – raskošne, elegantne i neverovatno efektne.