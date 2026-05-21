Eva Longorija ponovo je bila jedna od glavnih zvezda glamurozne večeri u Kanu, a njeno pojavljivanje na Global Gift Gali izazvalo je brojne reakcije.

Holivudska glumica zablistala je na događaju, gde je stigla u upečatljivoj večernjoj haljini koja je savršeno naglasila njenu figuru. 51-godišnja zvezda odlučila se za elegantnu crno-belu šljokičastu haljinu uskog kroja s dubokim dekolteom i visokim šlicem koji je dodatno istakao njene noge.

Celi look upotpunila je raskošnim nakitom, upečatljivom ogrlicom, visećim minđušama i sjajnim narukvicama. Elegantne platforme i decentan make-up dodatno su naglasili izgled kojim je bez problema privukla sve poglede fotografa.

Posebnu pažnju privuklo je i njeno odlično raspoloženje. Eva je celo veče pozirala sa širokim osmehom, družila se s zvanicama i delovala potpuno opušteno, zbog čega su mnogi komentarisali kako izgleda bolje nego ikad.

Global Gift Gala jedna je od najpoznatijih humanitarnih večeri tokom filmskog festivala u Kanu, a okuplja brojna poznata imena iz sveta filma, mode i zabave. Događaj prikuplja sredstva za Global Gift Foundation, organizaciju koja pomaže deci, ženama i porodicama u potrebi, a Eva Longorija godinama aktivno podržava njihov rad kao počasna članica, piše Daily Mail.

