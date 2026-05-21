Zvonaste pantalone, koje su bile jedan od najvećih modnih hitova osamdesetih godina, ponovo se vraćaju na velika vrata i već su postale omiljeni komad među trendseterkama širom sveta. Model koji se širi od kolena ka nogavicama dugo je bio zapostavljen zbog dominacije uskih krojeva, ali sada ponovo osvaja modne piste i street style kombinacije.

Ove pantalone posebno su popularne jer vizuelno izdužuju figuru, naglašavaju struk i čine da noge izgledaju duže i vitkije. Upravo zbog toga mnogi ih opisuju kao kroj koji "stoji kao saliven", bez obzira na tip građe. Visok struk dodatno doprinosi elegantnijem izgledu i lako se kombinuje sa kratkim topovima, košuljama ili sakoom.

Zvonasti modeli danas dolaze u raznim varijantama, od klasičnog džinsa inspirisanog retro stilom do elegantnih pantalona od laganih materijala koje se mogu nositi i u poslovnim kombinacijama. Posebno su traženi tamni modeli jer dodatno izdužuju siluetu i lako se uklapaju uz štikle, sandale ili platforme.

Modni stručnjaci ističu da je upravo povratak estetike sedamdesetih i osamdesetih godina doprineo novoj popularnosti ovog kroja. Mnoge poznate influenserke i slavne ličnosti već ih nose u svakodnevnim kombinacijama, a zvonsate pantalone sve češće se mogu videti i u kolekcijama poznatih modnih brendova.

Pored atraktivnog izgleda, veliki plus ovih pantalona je i udobnost. Za razliku od veoma uskih modela, zvonasti kroj omogućava lakše kretanje i prijatniji osećaj tokom nošenja, zbog čega ih mnoge žene biraju kao spoj elegancije i komfora.

Ovaj trend pokazuje da se moda stalno vraća, ali u modernijem i prilagođenijem izdanju. Zvonaste pantalone danas više nisu samo retro komad, već jedan od najpoželjnijih modela sezone koji uspešno spaja ženstvenost, udobnost i sofisticiran izgled.