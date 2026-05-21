Ćerka Sofije Riči Grejndž je napunila dve godine!

Manekenka (27) je u sredu, 20. maja podelila na Instagramu niz fotografija svoje ćerke, male Eloiz, povodom njenog drugog rođendana.

„Dve godine ljubavi prema tebi”, napisala je uz objavu, na kojoj se vidi kako uživa u igraonici sa lopticama zajedno sa svojom ćerkom i nežno joj ljubi obraz.

Na drugim fotografijama je držala stomak tokom trudnoće sa ćerkom, zatim kako Eloiz provodi vreme sa ocem, muzičkim producentom i njenim suprugom Eliotom Grejndžem (32), kao i jednu nežnu fotografiju Sofije Riči Grejndž i njene ćerke u usklađenim zelenim pidžamama.

Mala Eloiz je na jednoj fotografiji pružala ruku ka svom novorođenom bratu Henriju, koji se pridružio porodici u martu.

Prinova

Objavili su da postali četvoročlana porodica 25. marta, kada je Riči Grejndž podelila fotografiju svog sina kako se mazi sa starijom sestrom Eloiz na Instagramu.

„Henri Sesil Grejndž. 18. 3. 2026.”, napisala je Riči Grejndž u opisu objave. „Ljubavi mog života.”

Sofija i Eliot su prvi put postali roditelji kada su u maju 2024. godine dobili Eloiz, a u oktobru su objavili da se njihova porodica ponovo širi.

Trudnoća

Delići fotografiju svog trudničkog stomaka na Instagramu, Sofija je napisala: „Na putu sam da ‘lansiram’ ove bebe.”

Sofija je tokom svoje druge trudnoće delila nekoliko obaveštenja, među kojima se našao i trenutak sa njenim suprugom u objavi „Bump shot bts”.

Ona je takođe obeležila peti mesec trudnoće iskrenom fotografijom na Instagramu, na kojoj se vidi kako leži na ležaljci u kupatilu.

„Ovo je peti mesec”, napisala je u opisu objave.

Prvi rođendan

Ponosna majka je povodom Eloizinog prvog rođendana, 21. maja 2025. godine podelila fotografiju svoje ćerke uz emotivnu poruku u kojoj je otkrila da joj je dete dalo „svrhu”.

„Ja sam ništa bez nje”, nastavila je u svojoj objavi. „Eliot i ja ne možemo ništa u ovom životu voleti više od toga. Ne znam šta sam uradila da zaslužim svoju malu ‘bugi’, ali znam da je moj raj ovde na Zemlji sa njom. Neizmerno blagoslovena”, dodala je u opisu, prenosi People.

