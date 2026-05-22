Slavna manekenka Petra Nemcova privukla je veliku pažnju na humanitarnoj večeri u Kanu, gde se pojavila u društvu supruga Bendžamina Larečea. Njeno pojavljivanje na crvenom tepihu nije ostavilo nikoga ravnodušnim, ne samo zbog glamuroznog izgleda, već i zbog snažne životne priče koja stoji iza njenog osmeha.

Za ovu priliku, Petra je odabrala elegantnu belu haljinu sa izraženim dekolteom i visokim šlicem, koju je uklopila sa zlatnim sandalama i torbicom u istoj nijansi. Njih dvoje su pred fotografima delovali skladno i zaljubljeno, razmenjujući nežne poglede koji su dodatno naglasili atmosferu večeri posvećene ljubavi i životu. Iza tog glamura, međutim, krije se priča koja je obeležila njen život.

Petra je rođena u Češkoj pre 46 godina, gde je i započela svoju karijeru kao misica, a zatim nastavila da gradi uspeh na modnim pistama Milana i svetske modne scene. Njena sudbina se dramatično promenila krajem decembra 2004. godine, tokom putovanja na Tajland sa tadašnjim verenikom, fotografom Sajmonom Ejtilijem.

Ono što je trebalo da bude romantično slavlje veridbe pretvorilo se u jednu od najvećih prirodnih katastrofa u istoriji, razorni cunami u Indijskom okeanu, koji je pogodio više zemalja i odneo stotine hiljada života.

Njihov bungalov bio je među pogođenima. U trenutku kada je voda nadirala, Petra i njen verenik su bili razdvojeni. Ona je zadobila teške povrede, uključujući prelom karlice, ali je nekim čudom uspela da preživi, spasavši se tako što se popela na krošnju palme, gde je osam sati čekala pomoć.

Kasnije je opisivala te trenutke kao granicu između života i smrti, prisećajući se kako je u jednom momentu pomislila da kraj dolazi i osetila neobičan mir u toj predaji sudbini. Najteže su joj, kako je govorila, bili zvuci očaja ljudi i dece koje nije mogla da spase. Lekari su u tom trenutku bili skeptični i prognoze nisu bile ohrabrujuće , smatralo se da možda više nikada neće hodati. Ipak, Petra je uspela da se oporavi, iako je put bio dug i bolan.

Nakon gubitka verenika, dugo je ostala na Tajlandu, ne želeći da prihvati realnost, sve dok nije potvrđeno da je izgubio život. Taj trenutak označio je početak njenog novog puta, odluku da nastavi da živi i za sebe i za njega. Godinama kasnije osnovala je humanitarnu fondaciju „Happy Hearts Fund“, posvećenu pomoći deci i zajednicama pogođenim prirodnim katastrofama širom sveta.

Danas Petra živi mirniji život, ostvarena kao supruga i majka. Udala se 2019. godine za Bendžamina Larečea, sa kojim je dobila sina, a njen život se iz tame polako pretvorio u priču o snazi, oporavku i novom početku.