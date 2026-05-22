Pažnja, svi društveni leptirići! Sunce je 21. maja u 00:36 ušlo u živahne Blizance i donelo četiri nedelje pune druženja, razgovora, flerta i povezivanja sa ljudima.

Pošto Blizanci vladaju svim što je lokalno i blisko, sada je idealan trenutak da bolje upoznate kraj u kojem živite. Svratite na ledenu kafu u novi kafić, obiđite malu galeriju u komšiluku ili konačno isprobajte onaj pilates studio pored kog svakodnevno prolazite.

Kako Blizanci upravljaju i putovanjima i komunikacijom, moguće je da ćete narednih nedelja stalno biti u pokretu – čas u jednom gradu, čas u drugom, na kratkim izletima ili vikend begovima. Ako ste se zasitili rada od kuće i manjka kontakta s ljudima, možda ćete poželeti da promenite atmosferu i radite iz coworking prostora ili omiljenog kafića.

Ovaj period je odličan i za sve koji žele da pokrenu nešto novo na internetu. Možda ćete dobiti ideju za podkast, blog, TikTok profil ili projekat koji uključuje javni nastup i komunikaciju. Blizanci vole priču, razmenu ideja i kreativno izražavanje, pa će mnogi poželeti da konačno podele svoje mišljenje sa svetom.

Samo jedno upozorenje – energija Blizanaca je brza i nepredvidiva. Ideje će dolaziti u naletima, zato odmah zapisujte sve što vam padne na pamet, jer može nestati istom brzinom kojom se pojavilo.

Očekivanja i male zamke sezone Blizanaca

Ovaj period budi ogromnu radoznalost. Ljudi će želeti da znaju baš sve o svima, pa će razgovori često ličiti na mala ispitivanja. Bićete skloni da postavljate pitanja, analizirate tuđe živote i istražujete detalje koje inače ne biste ni primetili. Ali, ako već zavirujete u tuđe priče, budite spremni da i drugi zavire u vaše.

Ako vam se čini da je život poslednjih nedelja bio monoton, sada je vreme da pojačate tempo. Sezona Blizanaca donosi nova poznanstva, spontane izlaske, pozive u poslednjem trenutku i neočekivane susrete. Dovoljno je da odete do prodavnice ili na kratku kafu, a da završite u višesatnom razgovoru sa nekim koga ste tek upoznali.

Druženja će dolaziti sa svih strana. Od karaoke večeri i lokalnih događaja do spontanih okupljanja u parku – raspored će vam biti pun. U jednom danu možete obići nekoliko mesta i upoznati više ljudi nego tokom celog prethodnog meseca.

Moto ovog perioda glasi: „Razmišljaj globalno, druži se lokalno.“ Moguće je da ćete otkriti zanimljiva mesta u svom kraju koja ste ranije potpuno zanemarivali – male knjižare, second hand radnje, skrivene bašte, muzičke klubove ili mirne kutke za jutarnu kafu i čitanje.

Ovo je i idealan trenutak da vaš glas dopre dalje. Ako već dugo želite da pokrenete podkast, YouTube kanal ili da se više eksponirate na društvenim mrežama – sada je pravi trenutak. Reči tokom sezone Blizanaca imaju posebnu moć, a neko će vrlo pažljivo slušati baš ono što imate da kažete.

Sezona Blizanaca donosi neočekivane susrete, spontane razgovore i preokrete koje niko nije planirao. Ljudi koje budete upoznavali, mesta na kojima ćete završavati i reči koje ćete izgovoriti mogli bi potpuno da promene tok narednih nedelja. Zato držite telefon pri ruci, punjač u torbi i omiljene naočare za sunce – leto polako počinje da se zahuktava.

OVAN

Ako ste poslednjih nedelja bili nemirni, sada konačno dolazite na svoje. Sunce 21. maja ulazi u Blizance i aktivira vaše polje komunikacije, druženja i kratkih putovanja. Do 20. juna bićete stalno u pokretu – kafa s prijateljima, nova poznanstva, pozivi, poruke i izlasci puni zanimljivih ljudi. Moguće je da ćete upisati kurs, otići na događaj iz radoznalosti ili upoznati osobu koja će vam kasnije postati veoma važna – privatno ili poslovno.

BIK

Posle burnog perioda vreme je da malo usporite. Sunce prelazi u vaše polje novca i stabilnosti, pa ćete narednih mesec dana više razmišljati o sigurnosti, zaradi i konkretnim planovima. Ideje koje su vam se motale po glavi sada mogu da postanu ozbiljan projekat. Pravi je trenutak da napravite finansijski plan, razmislite o dodatnom poslu ili pronađete način da hobi pretvorite u izvor prihoda.

BLIZANCI

Vaša sezona konačno počinje! Od 21. maja do 20. juna vi ste u centru pažnje gde god da se pojavite. Ljudi će želeti vaše društvo, pozive i energiju. Iskoristite ovaj period da se posvetite sebi, svojim željama i projektima koje dugo odlažete. Ako ste razmišljali o promeni izgleda, nova frizura, tetovaža ili osvežen stil sada mogu biti pun pogodak.

RAK

Vreme je da usporite i malo se povučete. Sunce ulazi u vaše polje odmora, intuicije i unutrašnjeg mira, pa ćete narednih nedelja želeti više tišine i manje haosa. Dobro bi vam došlo da završite neke stare priče, prekinete odnose koji vas iscrpljuju i konačno pustite prošlost iza sebe. Ovo je priprema za vašu sezonu koja stiže krajem juna.

LAV

Lavovi ulaze u period pun društvenih kontakata i novih saradnji. Sunce osvetljava vaše polje prijateljstva, timskog rada i velikih planova. Ne pokušavajte sve sami – sada vam upravo ljudi oko vas mogu pomoći da ostvarite ono što želite. Društvene mreže, internet i javni nastupi donose vam posebnu korist.

DEVICA

Spremite se za ozbiljan poslovni tempo. Sunce ulazi u vaše polje karijere i ambicija, pa ćete do 20. juna biti fokusirani na uspeh i napredovanje. Ovo nije vreme za skromnost – ciljajte više nego inače. Mogući su važni razgovori, novi projekti i susreti sa ljudima koji imaju uticaj.

VAGA

Vage će osetiti jaku želju za promenom i begom iz rutine. Sunce aktivira vaše polje putovanja, avantura i novih iskustava. Ako ne možete odmah na odmor, makar počnite da planirate letnje putovanje. Kontakti sa ljudima iz inostranstva ili drugačijeg okruženja doneće vam inspiraciju i nove ideje.

ŠKORPIJA

Temperatura raste – i to ne samo napolju. Sunce ulazi u vaše polje strasti, intime i dubokih emocija. Naredni period može doneti veoma intenzivne odnose, jake privlačnosti i ozbiljne razgovore o poverenju i emocijama. Mogući su i važni finansijski dogovori ili zajednička ulaganja.

STRELAC

Sunce ulazi u vaše polje partnerstva i odnosa, pa će narednih nedelja ljubav i bliski odnosi biti u centru pažnje. Ako ste zauzeti, odnos može postati jači i stabilniji. Ako postoje problemi, sada je vreme da ih rešavate otvoreno. Slobodni Strelčevi mogli bi da upoznaju nekoga ko će im potpuno promeniti pogled na ljubav.

JARAC

Pred vama je period u kojem ćete želeti da promenite navike i više povedete računa o sebi. Sunce aktivira vaše polje zdravlja, svakodnevnih obaveza i rutine. Idealno je vreme za treninge, zdraviju ishranu i više boravka u prirodi. Male promene sada mogu doneti velike rezultate.

VODOLIJA

Vodolije ulaze u jedan od najlepših perioda ove godine. Sunce osvetljava vaše polje zabave, ljubavi i uživanja. Bićete raspoloženi za izlaske, flert i nova poznanstva. Vreme je da se sredite, zablistate i ponovo uživate u pažnji koju dobijate. Romantična avantura je veoma moguća.

RIBE

Ribe će narednih nedelja želeti mir, udobnost i više vremena kod kuće. Sunce ulazi u vaše polje porodice i doma, pa ćete imati potrebu da sređujete prostor, menjate detalje u enterijeru ili provodite više vremena sa bliskim ljudima. Dom će vam biti glavno mesto za punjenje energije.