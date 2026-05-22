Od plastičnih baštenskih ukrasa do preterano jarkog osvetljenja, određeni izbori u uređenju spoljašnjeg prostora mogu odmah umanjiti privlačnost doma kada se gleda sa ulice. Lični stil svakako ima važnost, ali dizajneri kažu da najuređenija prednja dvorišta deluju promišljeno, usklađeno i povezano sa arhitekturom kuće — a ne pretrpano dekoracijom ili drugim elementima koji se međusobno „takmiče“.

Dizajneri su podelili greške u uređenju dvorišta zbog kojih kuća može delovati neukusno, i šta bi trebalo uraditi umesto toga.

Veštačko cveće i zelenilo

Iako veštačke biljke mogu delovati kao jednostavno rešenje za uređenje dvorišta, dizajneri kažu da one retko vizuelno dobro izgledaju na duži rok. Izloženost sunčevoj svetlosti može dovesti do neujednačenog bledenja, pa dvorište vremenom izgleda manje uredno i negovano.

Umesto da popunjavate baštenske leje veštačkim biljkama, dizajneri preporučuju izbor otpornog zelenila koje prirodno uspeva u vašoj klimi. Čak i jednostavan raspored lokalnih, niskoodrživih biljaka deluje mnogo bezvremenije i elegantnije.

Plastični baštenski ukrasi

Baštenski dodaci mogu brzo preopteretiti eksterijer kuće i skrenuti pažnju sa same arhitekture. Dizajneri kažu da previše razigranog dekora često ulazi u „konkurenciju“ sa izgledom kuće.

„Jarko obojeni patuljci, flamingosi, kartunske statue ili ogromni sezonski naduvanci obično dominiraju prostorom umesto da ga dopunjuju“, kaže Aleksandra Kuper, dizajner enterijera u kompaniji ,,Planner 5D" za sajt Martha Stewart. Ona dodaje da plastični materijali s vremenom blede, zbog čega dvorište izgleda staro i zapušteno.

Za sofisticiraniji izgled, dizajneri preporučuju jednu fokalnu tačku — poput skulpturalne žardinjere, kamenog elementa ili modernog vodenog detalja od prirodnih materijala.

Previše boja

Šaren ulaz u kuću, u kombinaciji sa jarkim cvećem, farbanim detaljima i upadljivim baštenskim nameštajem, može učiniti da prostor deluje prenatrpano. „Previše boja preopterećuje i oči i čula“, kaže Sofija de Domeniko, dizajner i osnivačica kompanije ,,Et Sal Interiors".

Umesto toga, ona preporučuje ograničenu paletu od tri osnovne boje: dominantnu nijansu, sekundarni ton i akcentnu boju koja se ponavlja kroz pejzaž i eksterijer. Rezultat je mnogo skladniji i bezvremeniji izgled.

Previše tematskog dekora

Bilo da se radi o rustičnim natpisima, tropskim motivima ili plažnim dodacima, dizajneri kažu da preterano oslanjanje na jedan stil može dvorište učiniti više scenografijom nego domom.

Umesto doslovnog tematskog uređenja, preporučuje se fokus na klasične materijale i suptilne reference koje se uklapaju u arhitekturu kuće. Nekoliko pažljivo odabranih detalja može dodati lični pečat bez preterivanja.

Prejako ili preterano spoljašnje osvetljenje

Spoljašnje osvetljenje može značajno poboljšati izgled kuće, ali samo kada se koristi promišljeno. Dizajneri upozoravaju da jarko plava LED svetla, višebojna rasveta ili prevelik broj lampi duž staza mogu delovati surovo i komercijalno.

„Osvetljenje može potpuno transformisati prednje dvorište, ali previše svetla često ima suprotan efekat“, kaže Kuper.

Za sofisticiraniji izgled preporučuju se topla bela svetla, diskretne lampe duž staza i suptilno osvetljenje drveća ili arhitektonskih detalja.

Crveni malč

Iako je malč važan za baštu, neki dizajneri smatraju da jarko crveni malč može trenutno učiniti dvorište zastarelim. Njegova veštačka boja često odvlači pažnju sa ostatka pejzaža. Takođe brzo gubi intenzitet i vremenom deluje neuredno.

Umesto toga, preporučuju se tamnosmeđi ili crni malč, koji deluje prirodnije, bogatije i bezvremenije u kombinaciji sa zelenilom i kamenom.

Zapušteno dvorište

Čak i lepo uređeno dvorište gubi privlačnost ako se ne održava. Obraslo žbunje, korov, retka trava, oljuštena farba ili prljave staze mogu ostaviti utisak zapuštenosti. „Jednostavno, dobro održavano dvorište gotovo uvek izgleda sofisticiranije od složenog koje se ne neguje“, kaže Kuper.

Dizajneri preporučuju biljke i materijale koji realno odgovaraju vašem načinu života i klimi. Čiste ivice, ošišano zelenilo i uredne staze često ostavljaju jači utisak od preterano ambicioznog uređenja koje je teško održavati.

