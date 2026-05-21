Da li ste mesecima pokušavali da pustite dugu kosu, samo da biste na kraju ipak morali da se ošišate jer su vam krajevi ispucali i oštećeni? Niste jedini - to se dešava mnogima. Čak i kada koristimo hidratantne šampone ili nanosimo kvalitetne maske, ponekad to jednostavno nije dovoljno.
Ali postoje određeni načini da sačuvamo dužinu, ali i održimo hidrataciju kose, bez skraćivanja i odlaska u salon, a koji su veoma efikasni.
Stručnjaci su podelili niz navika koje, iako ne mogu u potpunosti da poprave oštećene krajeve, mogu značajno da poboljšaju njihov izgled, uspore dalje oštećenje kose i spreče njegovo ponovno nastajanje.
U nastavku otkrijte na šta treba da obratite pažnju u svakodnevnim navikama kako biste očuvali vitalnost kose.
Saveti
Pre svega, eksperti iz sfere lepote naglašavaju da prilikom korišćenja fena, figara i pegle za kosu treba da budemo veoma pažljivi i oprezni. Isto tako, korišćenje bilo kog aparata na toplotu podrazumeva i upotrebu proizvoda za zaštitu od toplote ako ne želimo ispucale krajeve.
Takođe je važno da obratimo pažnju na svakodnevne navike, poput nežnog četkanja kose i izbegavanja previše zategnutih frizura. Za kraj, stručnjaci su ostavili ono najvažnije, a to su serumi i ulja koji zatvaraju kutikulu dlake i pomažu da kosa ostane hidrirana, zdrava, sjajna i zaglađena. Zato su oni nezaobilazan korak kada je reč o nezi kose.
Iako se oštećena kosa ne može regenerisati, što je činjenica, postoje veoma efikasni proizvodi koji mogu da poboljšaju njen izgled i zaštite je od daljeg oštećenja. Ovakvi proizvodi obično kombinuju prirodna ulja, polimere i emolijense koji zaglađuju kutikulu, sprečavaju isušivanje, neguju vlas i olakšavaju stilizovanje, prenosi Elle.
