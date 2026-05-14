Džilijan Anderson smo upoznali u seriji ,,The X-Files", u kojoj smo, uz Moldera, zavoleli i njenu kultnu crvenu kosu.
Zatim je prešla u svetlije nijanse i na crvenom tepihu uvek držala lekcije iz elegancije demonstrirajući savršeno uglađene punđe. Ove godine, na Filmskom festivalu u Kanu, pokazala nam je još jedan stil koji ćemo rado prigrliti za sunčanu sezonu pred nama.
Glumica je, pozirajući fotografima na ,,photocall"-u za film ,,Teenage Sex and Death at Camp Miasma", prikazanom na 79. izdanju spomenutog festivala, pokazala frizuru koju, jednom rečju, možemo nazvati ,,lavovskom". Njena plava kosa bila je oblikovana u raskošne, kovrdžave talase sa prizvukom osamdesetih - što predstavlja potpuni zaokret u odnosu na njena dosadašnja izdanja.
Trend iz '80-ih
Na prvi pogled, kosa Džilijan Anderson deluje kao da pripada nekoj drugoj eri: zlatni, voluminozni uvojci podsećaju na najbolje verzije trajne frizure koje su dominirale osamdesetih.
Iako je reč o prilično drastičnoj promeni imidža za glumicu, rezultat deluje totalno prirodno. Neuredno razdeljena kosa, blago pomerena u stranu, daje dodatnu dinamiku i omogućava joj da se poigra volumenom pri korenu, čime se efekat punoće dodatno naglašava.
Tajna za postizanje ove frizure, a da pritom izgleda potpuno prirodno, jeste da lokne pravite peglom ili figarom. Važno je da uvijate pramenove naizmenično ka licu i od lica, kako bi se pramenovi međusobno stopili i dobili pomalo neukrotiv izgled. Ovaj izgled je idealan i za kancelariju, ali i za svečanije prilike, prenosi Elle.
,,Kašmir" punđa
,,Kašmir" punđa je još jedna frizura koja je oduševila žene širom sveta ove godine.
Glavna razlika u poređenju sa klasičnim punđama i, generalno, podignutom kosom koja je vladala tendencijama prethodnih sezona, jeste to što se ova verzija fokusira na volumen i pokret, uz blagi dodir vintidž stila.
Bez poteškoća se uklapa uz ležerne kombinacije, upravo zato što ne deluje previše strogo i namenski konstruisano. Njena mekana struktura zadržava blagi volumen na temenu i suptilno razbarušeni oblik, u harmoniji sa opuštenim pramenovima oko lica koji stvaraju okvir i dodatno ga naglašavaju.
