Na prvi pogled, kosa Džilijan Anderson deluje kao da pripada nekoj drugoj eri: zlatni, voluminozni uvojci podsećaju na najbolje verzije trajne frizure koje su dominirale osamdesetih.

Iako je reč o prilično drastičnoj promeni imidža za glumicu, rezultat deluje totalno prirodno. Neuredno razdeljena kosa, blago pomerena u stranu, daje dodatnu dinamiku i omogućava joj da se poigra volumenom pri korenu, čime se efekat punoće dodatno naglašava.

Tajna za postizanje ove frizure, a da pritom izgleda potpuno prirodno, jeste da lokne pravite peglom ili figarom. Važno je da uvijate pramenove naizmenično ka licu i od lica, kako bi se pramenovi međusobno stopili i dobili pomalo neukrotiv izgled. Ovaj izgled je idealan i za kancelariju, ali i za svečanije prilike, prenosi Elle.

,,Kašmir" punđa

,,Kašmir" punđa je još jedna frizura koja je oduševila žene širom sveta ove godine.

Glavna razlika u poređenju sa klasičnim punđama i, generalno, podignutom kosom koja je vladala tendencijama prethodnih sezona, jeste to što se ova verzija fokusira na volumen i pokret, uz blagi dodir vintidž stila.

Bez poteškoća se uklapa uz ležerne kombinacije, upravo zato što ne deluje previše strogo i namenski konstruisano. Njena mekana struktura zadržava blagi volumen na temenu i suptilno razbarušeni oblik, u harmoniji sa opuštenim pramenovima oko lica koji stvaraju okvir i dodatno ga naglašavaju.

