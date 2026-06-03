Za razliku od klasične rutine, nakon kvašenja kose prvo se nanosi regenerator na dužinu i krajeve. Potrebno je ostaviti ga nekoliko minuta kako bi omekšao vlasi i pružio potrebnu negu.

Zatim se na teme nanosi manja količina šampona koji uklanja višak masnoće i nečistoće. Prilikom ispiranja pena nežno uklanja ostatke regeneratora sa dužine, bez preteranog isušivanja kose.

Razlika nakon nekoliko pranja

Jedan od glavnih razloga popularnosti ove metode jeste to što kosa ostaje negovana, ali bez osećaja težine koji često ostavljaju klasični regeneratori.