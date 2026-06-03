Za razliku od klasične rutine, nakon kvašenja kose prvo se nanosi regenerator na dužinu i krajeve. Potrebno je ostaviti ga nekoliko minuta kako bi omekšao vlasi i pružio potrebnu negu.

Zatim se na teme nanosi manja količina šampona koji uklanja višak masnoće i nečistoće. Prilikom ispiranja pena nežno uklanja ostatke regeneratora sa dužine, bez preteranog isušivanja kose.

Razlika nakon nekoliko pranja

Jedan od glavnih razloga popularnosti ove metode jeste to što kosa ostaje negovana, ali bez osećaja težine koji često ostavljaju klasični regeneratori.

Teme ostaje čisto i osveženo, dok su krajevi zaštićeni od isušivanja. Rezultat je kosa koja deluje podignutije pri korenu, ima više volumena i sporije se masti.

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Kome ovaj trik najviše odgovara

Obrnuto pranje posebno je pogodno za osobe sa tankom i finom kosom, kao i za one kojima se frizura brzo izgubi oblik nakon feniranja.

S druge strane, veoma suva, izrazito oštećena ili kovrdžava kosa često zahteva intenzivniju negu, pa kod takvih tipova kose klasična rutina može dati bolje rezultate.

Koliko često ga primenjivati

Stručnjaci savetuju da se ova metoda koristi povremeno, jednom ili dva puta nedeljno. Na taj način kosa dobija dodatni volumen i svežinu, bez rizika od nakupljanja proizvoda koje može dovesti do suprotnog efekta.

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