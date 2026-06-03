Nekada su ih nosile isključivo bake na pijacu, pa su zbog toga i dobile nadimak "pijačarke" — i to je u pomalo pežorativnom tonu. Danas su upravo ti pamučni cegeri postali neizostavan modni detalj u svakodnevici mladih, urbanih ljudi, posebno u Beogradu.

Viđamo ih svuda: na ulici, u kafićima, u tramvaju, u rukama kreativaca i zaposlenih u korporacijama.

Ceger više nije samo praktična torba za povrće i hleb , već i jasan stilski izraz. Nose se sa porukama, umetničkim printovima, logotipima malih brendova, pa čak i kao podrška društvenim i ekološkim pokretima.

Ovaj povratak pamučnih torbi savršeno oslikava duh vremena: sve veća svest o održivoj modi i odklon od konzumerizma. Umesto plastičnih kesa i brendiranih torbica od sintetike, sve više ljudi bira trajne, praktične i stilizovane cegere — jer oni nisu samo torba, već i stav.

Ako je do juče bilo sramota nositi "pijačarku", danas je gotovo modni propust nemati bar jednu.

A kako stvari stoje, ovaj trend se neće tako brzo povući.

Zapravo— što upečatljivija poruka na cegeru, to bolje.