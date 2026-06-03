Jedna podstanarka (27) iz Zagreba izazvala je veliku pažnju nakon što je opisala neprijatno iskustvo sa svojim stanodavcem. Kako je navela na društvenoj mreži „Reddit“, vlasnik stana, muškarac stariji od 50 godina, pozvao ju je i pitao da li može da prespava na njenom kauču jer dolazi u grad i nema gde da odsedne.

Iako je između njih ranije postojao korektan odnos, mlada žena priznaje da ju je takav zahtev šokirao i doveo u veoma neprijatnu situaciju. Odbila ga je uz izgovor da ima goste, iako smatra da nije ni trebalo da traži opravdanje.

Njena objava pokrenula je stotine komentara, a mnogi podstanari podelili su još neobičnija iskustva sa stanodavcima. Neki su pričali o vlasnicima koji nenajavljeno ulaze u stanove, koriste ih kao skladište ili čak proveravaju koliko su uredni.

U raspravi se povelo i pitanje prava podstanara. Korisnici su istakli da stanodavci nemaju pravo da ulaze u iznajmljeni stan bez najave, osim u izuzetnim situacijama, te da je privatnost stanara zakonom zaštićena.

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