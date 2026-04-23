Zašto neke frizure uvek izgledaju bolje od drugih? U 2026. godini u fokusu su dužine koje ublažavaju crte lica, daju volumen i lako se stilizuju i kod kuće.
Trendovi se sve više udaljavaju od ekstremnih i „previše sređenih“ frizura. U prvi plan dolaze prirodan izgled, pokret i prilagodljivost – frizura treba da izgleda lepo i nakon izlaska iz salona. Ključ više nije savršenstvo, već balans između oblika, teksture i ličnog stila.
Frizeri ističu da se trendovi više ne vrte oko jednog izgleda, već oko toga kako frizuru prilagoditi svakoj ženi i njenom načinu života.
Srednje do duge dužine dominiraju
Najtraženije su srednje i duže frizure jer nude najviše mogućnosti - od talasa i ravne kose do podignutih frizura. Upravo ta fleksibilnost čini ih idealnim izborom za svakodnevne i svečanije prilike.
Frizura koja podmlađuje
Dobro odabrana frizura može vizuelno osvežiti lice. Mekše linije, blagi slojevi i prirodan pad kose daju svežiji i odmorniji izgled bez preteranog stilizovanja.
Povratak slojeva i prirodnog volumena
U trendu su lagani slojevi i prirodan volumen, ali u modernijoj, suptilnijoj verziji. Kosa izgleda lepršavo i živahno, bez ukočenosti.
Rešenje i za tanku kosu
Pravilno šišanje može učiniti da kosa izgleda gušće. Dobra dužina i raspored slojeva stvaraju efekat punine bez dodatnog opterećenja.
Najčešća greška
Stručnjaci upozoravaju da je najveća greška biranje frizure samo po slici. Važno je da bude prilagođena obliku lica, gustini i strukturi kose.
