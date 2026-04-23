Zašto neke frizure uvek izgledaju bolje od drugih? U 2026. godini u fokusu su dužine koje ublažavaju crte lica, daju volumen i lako se stilizuju i kod kuće.

Trendovi se sve više udaljavaju od ekstremnih i „previše sređenih“ frizura. U prvi plan dolaze prirodan izgled, pokret i prilagodljivost – frizura treba da izgleda lepo i nakon izlaska iz salona. Ključ više nije savršenstvo, već balans između oblika, teksture i ličnog stila.

Frizeri ističu da se trendovi više ne vrte oko jednog izgleda, već oko toga kako frizuru prilagoditi svakoj ženi i njenom načinu života.

Srednje do duge dužine dominiraju

Najtraženije su srednje i duže frizure jer nude najviše mogućnosti - od talasa i ravne kose do podignutih frizura. Upravo ta fleksibilnost čini ih idealnim izborom za svakodnevne i svečanije prilike.

Frizura koja podmlađuje

Dobro odabrana frizura može vizuelno osvežiti lice. Mekše linije, blagi slojevi i prirodan pad kose daju svežiji i odmorniji izgled bez preteranog stilizovanja.

Povratak slojeva i prirodnog volumena

U trendu su lagani slojevi i prirodan volumen, ali u modernijoj, suptilnijoj verziji. Kosa izgleda lepršavo i živahno, bez ukočenosti.

Rešenje i za tanku kosu

Pravilno šišanje može učiniti da kosa izgleda gušće. Dobra dužina i raspored slojeva stvaraju efekat punine bez dodatnog opterećenja.

Najčešća greška

Stručnjaci upozoravaju da je najveća greška biranje frizure samo po slici. Važno je da bude prilagođena obliku lica, gustini i strukturi kose.