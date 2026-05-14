Već znamo da zdrava ishrana i vežbanje mogu pomoći da duže uživamo u životu bez bolesti, zadržimo samostalnost i smanjimo potrebu za zdravstvenim uslugama.

Ali nova istraživanja ukazuju na još jedan važan faktor koji bi mogao da uspori starenje — umetnost.

Studija objavljena u časopisu Innovation in Aging pokazala je da su ljudi koji su se bavili umetnošću najmanje jednom nedeljno usporili proces starenja za 4%, što znači da su bili oko godinu dana „biološki mlađi“ — isti efekat koji se primećuje kod fizičke aktivnosti; mesečno bavljenje umetnošću usporilo je starenje za 3%.

Da bi došli do ovih zaključaka, istraživači sa University College London (UCL) analizirali su anketne podatke i uzorke krvi oko 3.500 odraslih osoba koje su bile deo ,,UK Household Longitudinal Study", velikog, nacionalno reprezentativnog kohortnog istraživanja.

Neki od učesnika bili su veoma aktivni u umetničkim aktivnostima, dok su drugi imali vrlo malo kontakta sa umetničkim sadržajima. Odgovarali su na pitanja o navikama vežbanja, kao i o tome koliko su u protekloj godini učestvovali u umetničkim i kulturnim aktivnostima poput pevanja, plesa, slikanja, fotografije, ručnih radova, poseta izložbama, obilazaka kulturno-istorijskih lokaliteta, muzeja i biblioteka.

Istraživači su zatim koristili epigenetske satove (testove koji prate promene u DNK povezane sa starenjem) kako bi procenili brzinu biološkog starenja učesnika.

Sporije starenje primećeno je i kod „aktivnih učesnika“ umetnosti — ljudi koji plešu i pevaju — kao i kod onih koji se umetnošću bave pasivno, kroz posete koncertima, pozorištima ili muzejima. Veza je bila posebno izražena kod sredovečnih i starijih odraslih osoba od 40 godina naviše.

Glavna autorka studije, profesorka Dejzi Fankurt sa instituta ,,UCL Institute of Epidemiology & Health Care", je izjavila da „ovi rezultati pokazuju uticaj umetnosti na zdravlje na biološkom nivou. Oni pružaju dokaze da bi umetničke i kulturne aktivnosti trebalo priznati kao ponašanje koje unapređuje zdravlje, na sličan način kao i vežbanje. Naša studija takođe sugeriše da angažovanje u raznovrsnim umetničkim aktivnostima može biti korisno. To može biti zato što svaka aktivnost ima različite ‘sastojke’ koji doprinose zdravlju, poput fizičke, kognitivne, emocionalne ili socijalne stimulacije.“

Bonus video: