Taman ten je želja mnogih devojaka tokom vrelih letnjih dana. Danas je dostupan širok izbor proizvoda koji ubrzavaju tamnjenje kože prilikom sunčanja, a mi vam donosimo recept za domaću marmeladu za sunčanje koju možete napraviti kod kuće.

Za ovu domaću marmeladu potrebna su samo tri sastojka, a već nakon prvog nanošenja primetićete da koža brže dobija preplanuli ten nego inače.

Sastojci

  • 32,5 g macerat šargarepe u kokosovom ulju
  • 15 g kakao putera
  • 2,5 g pčelinjeg voska

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Priprema

Za početak potrebno je da napravite macerat. Izrendajte šargarepu i ostavite je nekoliko dana da se prosuši, pa je zatim potopite u kokosovo ulje.

Ostavite da odstoji na suncu 10 dana. Kakao puter možete pronaći u prodavnicama zdrave hrane, a pčelinji vosak kod pčelara.

Nakon toga procedite ulje, pomešajte sve sastojke i otopite ih na pari. Smesu sipajte u teglicu i ostavite da se stegne.

Marmeladu nanosite na čistu kožu pre sunčanja.

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