Taman ten je želja mnogih devojaka tokom vrelih letnjih dana. Danas je dostupan širok izbor proizvoda koji ubrzavaju tamnjenje kože prilikom sunčanja, a mi vam donosimo recept za domaću marmeladu za sunčanje koju možete napraviti kod kuće.

Za ovu domaću marmeladu potrebna su samo tri sastojka, a već nakon prvog nanošenja primetićete da koža brže dobija preplanuli ten nego inače.