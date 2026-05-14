Paprika važi za biljku koja se dobro slaže sa mnogim kulturama u bašti, ali postoje i biljke koje joj mogu ozbiljno usporiti razvoj. Stručnjaci za baštovanstvo upozoravaju da određene vrste, ako se posade preblizu paprici, mogu negativno da utiču na njen rast, oslabe stablo i dovedu do toga da biljka propadne čak i pre formiranja plodova.

Zbog toga je pri planiranju bašte važno voditi računa o tome koje biljke se sade jedna pored druge. Pravilnim izborom susednih kultura paprika može dati zdravije, krupnije i mesnatije plodove, dok odgovarajući raspored u bašti doprinosi boljem rastu i obilnijem rodu.

Paradajz

Patlidžan

Bamija

Kukuruz

Pasulj

Tikvice

Krastavac

Grašak

Zelena salata

Blitva i španać

Luk i beli luk

Rotkvice

Šargarepa

Cvekla

Špargle

Začinsko bilje (bosiljak, kapar, origano, majčina dušica, ruzmarin, menta, peršun, itd.)

Kadife

Dragoljub

Neven

Paprika je u bašti uglavnom zahvalna biljka i dobro se uklapa uz većinu drugih kultura, jer se lako prilagođava i često ima koristi od susedstva drugih biljaka. Ipak, postoje izuzeci - četiri biljke koje nikako ne bi trebalo saditi u njenoj blizini.

Prva od njih je krompir, jer deli slične štetočine i bolesti sa paprikom, pa njihovo zajedničko gajenje povećava rizik od zaraza i propadanja useva. Zatim, kupusnjače poput kupusa, karfiola i brokolija nisu dobar izbor, jer imaju drugačije zahteve za zemljište, što može negativno uticati na obe kulture.

Treća biljka je komorač, koji je poznat po tome što loše utiče na biljke u svojoj okolini. On ispušta supstance iz korena koje mogu da ometaju rast drugih biljaka, pa ga je najbolje držati odvojeno. Na kraju, tu je i kajsija, jer bolesti koje se javljaju na paprici mogu da se prenesu na stablo i ugroze voćku.

Zbog toga se preporučuje pažljivo planiranje bašte kako bi paprika rasla zdravo i dala što bolji rod.



