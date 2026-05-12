Kad sam počela da primećujem prve sede, mislila sam – ma dobro, iščupaću dve-tri i kraj priče. Međutim, vrlo brzo tih „par dlaka“ pretvorilo se u redovne odlaske kod frizera i večitu borbu sa farbom koja posle deset dana već počne da se ispira.

I nisam jedina. Mnoge žene se žale da sede nikako neće lepo da prime boju, da se brzo vide izrastak i bele vlasi ili da farba za kosu posle nekoliko pranja izgubi intenzitet. Frizeri kažu da problem najčešće nije u samoj farbi, već u greškama koje pravimo tokom farbanja i nege kose.

Seda dlaka je potpuno drugačija od obične – tvrđa je, suvlja i nema prirodni pigment, pa boja mnogo teže prodire. Zato nije svejedno koju farbu birate.

Mnoge žene kupuju blage farbe bez amonijaka jer misle da su nežnije za kosu, ali kada ima više sedih, takve farbe često ne mogu lepo da ih prekriju. Zato frizeri uglavnom preporučuju trajne farbe koje bolje „uhvate“ sedu vlas i duže traju.

Još jedna stvar koju sam i sama radila pogrešno jeste pranje kose odmah posle farbanja. A zapravo bi trebalo sačekati bar dva do tri dana kako bi se pigment lepo zadržao u dlaci.

Problem su i jaki šamponi, svakodnevno feniranje, presa i vruća voda. Sve to dodatno „otvara“ dlaku i boja mnogo brže spada.

I ono što mnoge žene rade iz najbolje namere – sipaju ulje ili balzam direktno u farbu. Frizeri upozoravaju da to može potpuno da pokvari boju i da farbanje ispadne flekavo ili da se farba ispere posle nekoliko pranja.

Na kraju sam shvatila da sede nisu smak sveta, samo traže malo više pažnje i pravilnu negu. A kada pogodite dobru nijansu i lepo negujete kosu, može da izgleda sjajno, prirodno i negovano nedeljama.