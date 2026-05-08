Plava kosa nikada nije samo plava, a upravo to najbolje potvrđuju trendovi za leto 2026. Nakon godina dominacije ledenih tonova i savršeno izvučenih balayage prelaza, nova generacija plavih nijansi deluje mekše, prirodnije i neopterećenije. Vajb je manje “surfer girl”, a puno više nežna, sanjiva estetika koja podseća na luksuznu nonšalanciju i kosu koja izgleda dobro bez preteranog truda.

Vikend plava

Jedan od najvećih trendova sezone je takozvana “vikend plava”, nijansa koja kombinuje mekane zlatne tonove i vrlo suptilno posvetljivanje. Stručnjaci ističu da je reč o plavoj boji koja izgleda “živo”, kao da ste vikend proveli na suncu, a ne sate u frizerskom salonu. Inspiracija su romantične, prirodne plavuše poput Margo Robi u eri filma Wuthering Heights, s kosom koja deluje luksuzno, ali nikada prenapadno.

Rejčel Grin pramenovi

Veliki povratak doživljavaju i pramenovi – ali u puno modernijoj verziji nego što ih pamtimo iz 2000-ih. Umesto oštrih kontrasta i gotovo belih linija, sada se traže mekani, “sunkissed” pramenovi inspirisani kultnom Rejčel Grin iz serije Friends. Upravo zato koloristi sve češće koriste high-lift nijanse umesto agresivnog izbeljivača kako bi dobili topliji i prirodniji efekat preplanule kose.

Powder pearl plava

Posebno zanimljiv trend je i “powder pearl blonde” odnosno puderasto biserna plava. Ova nijansa inspirisana je antiknim biserima – kombinacijom kremastih tonova i nežnih sivkastih podtonova koji kosi daju gotovo vintidž izgled. Za razliku od sjajnih, ultra-glatkih blond nijansi koje su godinama dominirale, ova plava deluje pomalo matirano, sofisticirano i vrlo modno. Stručnjaci je opisuju kao spoj aristokratske elegancije i savremenog minimalizma, a posebno dobro izgleda na kraćim i srednje dugim frizurama.

Folklorna plava

Jedan od najzanimljivijih trendova dolazi iz skandinavske beauty estetike, a reč je o “folklornoj plavoj”. Ovde glavnu ulogu igra – izrastak. No ne onaj koji izgleda neuredno, već mekano stopljen koren koji deluje potpuno prirodno. Ovakav pristup farbanju već dominira street style scenom tokom Copenhagen Fashion Week, gde modne insajderke sve češće biraju boje koje ne zahtevaju stalno održavanje i savršeno izrastanje.

Barn girl plava

Trend koji posebno osvaja društvene mreže je i “barn girl blonde”, odnosno prigušena peščana plava koja izgleda kao spoj prirodne tamnije baze i nežno posvetljenih vrhova. Ovakvu estetiku već nose Lili-Rouz Dep, Bela Hadid i ponovo Margo Robi, a ključ njene privlačnosti leži u tome što deluje spontano i neopterećeno. To nije “beach blonde” s efektom upravo vraćene s mora, nego sofisticiranija, prigušenija verzija plave koja izgleda luksuzno bez preterane doteranosti.

Zajedničko svim ovim nijansama jeste odmak od savršeno ispolirane estetike. Umesto strogo definisanih tonova i hladnih nijansi, plava kosa ovog leta izgleda mekše, prirodnije i puno nosivije. Upravo zato novi trendovi deluju tako privlačno – kosa izgleda skupo, ali ne i prenapadno, kao najbolja verzija prirodne plave.

