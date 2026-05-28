Postoje neke nijanse boja za kosu koje treba izbegavati kada pređete 50. godinu, jer će učiniti da izgledaju još starije. Poznati frizer Džejson Kolijer, koji sređuje kosu zvezda poput Viktorije Bekam, Eve Longorije i Sijene Miler, izdvojio je jednu nijansu.

Koju boju izbegavati?

Izbor prave nijanse plave boje za kosu može naglasiti crte lica i uklapati se savršeno sa bojom tena, a takođe i omekšati crte lica, a sve to će učiniti da žena izgleda mladoliko, kaže poznati frizer. Međutim, ona savetuje ženama da posle 50. godine izbegavaju platinastu nijansu i ledeno-plavu boju kose, jer s njima mogu delovati grubo, a kosa beživotno i neželjeno dodati godine. Pepeljasto-plava boja za kosu ponekad može oduzeti prirodnu blistavost lica.

Pažljivo birajte hladne nijanse

Platinasta nijansa i ledeno-plava boja kose mogu naglasiti promene koje nastaju na koži kod žena u zrelim godinama, kao što su crvenilo, bore i učiniti ten beživotnim. Ako vam se sviđaju hladniji tonovi plave boje, frizer savetuje da birate nijanse, poput šampanjac plave ili da kombinujete pepeljaste pramenove sa pramenovima tople plave nijanse, kako bi se postigla ravnoteža boja, odnosno tople i hladne nijanse.

