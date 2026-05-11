Bob frizura nikada ne izlazi iz mode, ali njene varijacije se stalno vraćaju u trendove. Jedna od najaktuelnijih je bob začešljan na stranu, koji je posebno laskav za žene posle 50. godine.

Ova frizura, dužine do vilice ili ramena, sa dubokim bočnim razdeljkom, daje asimetričan, moderan i sofisticiran izgled. Istovremeno razbija utisak ravne i beživotne kose i unosi dinamiku u celokupni stajling.

Popularnost ove frizure dodatno je porasla nakon što je viđena na glumici Charlize Theron tokom promocije filma „Apeks“. Ona je pokazala koliko bob može da bude elegantan, ali i praktičan za održavanje. Bočni razdeljak unosi diskretan glamur i osvežava izgled bez drastičnih promena.

Velika prednost ove frizure je njena prilagodljivost – odgovara gotovo svim oblicima lica, omekšava crte i vizuelno balansira proporcije. Posebno je pogodna za tanku kosu, jer pomeranjem razdeljka na stranu stvara efekat većeg volumena, pa kosa deluje gušće i življe.

Za najbolji efekat preporučuje se feniranje uz okruglu četku kako bi se podigao koren i dobio prirodan volumen. Blago uvlačenje pramenova iza uha daje opušten, moderan i nenametljiv izgled, dok lagani proizvodi za teksturu pomažu da frizura zadrži punoću bez otežavanja kose.