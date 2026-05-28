Postoji jedna tehnika ulepšavanja koju frizeri odlično poznaju kada žele da licu vrate svežinu i sjaj, a Penelope Kruz ju je savršeno pokazala na stepenicama crvenog tepiha Filmskog festivala u Kanu.
Glumica je demonstrirala novu boju kose sa svetlijim, zlatnim pramenovima koji su osvežili njenu prepoznatljivu čokoladno-braon nijansu. To nije samo promena frizure, već pravi ,,anti-age" trik za mlađi izgled. Ova tehnika omekšava crte lica i daje koži svežiji i blistaviji izgled, bez ikakvih estetskih tretmana.
Zašto svetlija kosa čini lice mlađim?
Kako godine prolaze, veoma tamna braon kosa može dodatno naglasiti senke na licu i učiniti crte oštrijim, posebno oko očiju i kontura lica. Zato frizeri često posvetljuju određene delove kose - naročito pramenove oko lica.
Takvim pramenovima postižu da lice izgleda kao da je obasjano suncem, pa ten izgleda svežije, senke su blaže i celokupan izgled čini se nežnijim. Kod Penelope Kruz, svetliji plavičasti pramenovi su veoma suptilno urađeni, pa lepo hvataju svetlost i licu daju zdrav i blistav izgled.
Tajna je u pramenovima oko lica
Najveći trik ovog prirodnog izgleda krije se upravo u rasporedu pramenova. Umesto potpuno plave kose, glumica je odabrala diskretne svetlije pramenove koncentrisane oko lica. Rezultat izgleda elegantno i prirodno, kao da je kosa posvetlela na suncu.
Dobra stvar je što ova tehnika pristaje gotovo svim tonovima kože i idealna je za žene starije od 50 godina i one koje žele malu promenu bez drastičnog farbanja. Penelope Kruz je ovim izgledom pokazala da za mladoliki i svežiji izgled nije potrebno potpuno menjati stil, ponekad je dovoljno samo nekoliko pažljivo postavljenih pramenova, prenosi Elle.
