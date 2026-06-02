Ako vaše dete ne prestaje da priča o dinosaurusima, zna njihove nazive i razlikuje vrste bolje od većine odraslih, stručnjaci kažu da je to zapravo dobar znak. Istraživanja pokazuju da oko trećina mališana u nekom periodu razvije veoma snažno interesovanje za određenu temu, a među najčešćim su upravo dinosaurusi.

Intenzivno interesovanje

Naučnici ovakvu pojavu nazivaju "intenzivnim interesovanjem", a nekoliko studija ukazalo je na to da deca koja prolaze kroz ovu fazu često imaju razvijeniju pažnju, bolje jezičke sposobnosti i lakše usvajaju i obrađuju nove informacije. Zbog toga se smatra da ovakva interesovanja mogu doprineti uspešnijem učenju i razvoju kognitivnih veština.

Iako još nije potpuno razjašnjeno šta kod dece podstiče fascinaciju dinosaurusima, poznato je da mališani između druge i šeste godine često mogu da nabroje i prepoznaju više vrsta dinosaurusa nego njihovi roditelji. Pedijatrijska psihijatrijska terapeutkinja Keli Čen ističe da je to odličan primer kako deca mogu da uče spontano, kroz igru i lična interesovanja, često i ne primećujući koliko novih znanja usvajaju.