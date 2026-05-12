Nekada nije bilo većeg ponosa domaćice od dobro napravljene panj torte. Ovaj starinski kolač krasio je slavske stolove, rođendane i porodična okupljanja širom Jugoslavije, a gotovo svaka baka imala je svoj tajni recept. Deca su je obožavala zbog bogatog fila i mekanih kora, dok su odrasli govorili da nema lepšeg kolača uz popodnevnu kafu.

Danas su je potisnuli moderni deserti i “instagramični” kolači puni skupih sastojaka, ali mnogi se slažu da ukus prave panj torte teško može da nadmaši bilo šta novo. Ono što je najbolje jeste da se pravi od jednostavnih sastojaka koje većina već ima kod kuće.

Potrebno je:

Za koru:

5 jaja

5 kašika šećera

5 kašika brašna

2 kašike kakaa

1 prašak za pecivo

Za fil:

500 mililitara mleka

2 pudinga od vanile

150 grama šećera

200 grama maslaca

100 grama čokolade

150 grama mlevenog keksa

Za dekoraciju:

šlag ili rendana čokolada

Priprema:

Umutite jaja sa šećerom dok smesa ne postane gusta i svetla. Dodajte brašno, kakao i prašak za pecivo, pa lagano sjedinite. Smesu sipajte u veliki pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 180 stepeni oko 15 minuta. Pečenu koru uvijte u rolat dok je još topla i ostavite da se prohladi. Za fil skuvajte puding u mleku sa šećerom, pa ostavite da se potpuno ohladi. Umutite maslac i dodajte ga u ohlađeni puding, zatim umešajte otopljenu čokoladu i mleveni keks. Razvijte koru, premažite filom i ponovo uvijte u rolat. Spolja premažite ostatkom fila ili šlagom, a viljuškom napravite šare koje podsećaju na koru drveta, po čemu je ova torta i dobila ime. Ostavite je nekoliko sati u frižideru da se stegne, pa secite na šnite. Mnogi kažu da je upravo panj torta ukus detinjstva i jedan od onih kolača koji odmah vraća uspomene na stare porodične ručkove i bakine kuhinje pune mirisa vanile i čokolade.