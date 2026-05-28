Letnja nostalgija sastoji se od mnogo stvari. Dobra plejlista uz koju sati prolete, vetar u kosi kao najbolje osveženje, letnje haljine kao simbol slobode i letnji parfem koji sve te uspomene zaključa u sećanje, a da toga niste ni svesni. Ipak, u toj letnjoj nostalgiji posebno mesto u srcu zauzima kosa.

Ona ležerna tekstura sa uvojcima od soli i pramenovima od sunca. Sunčevi zraci prirodno posvetljuju pramenove ostavljajući na kosi predivne nijanse, dok joj morska so daje teksturu, volumen i opuštene, se*si talase. Međutim, dugotrajno izlaganje UV zracima ostavlja ozbiljne posledice, pa je nega kose leti često izazov.

Srećom, tajna savršene letnje kose nije rezervisana samo za plažu. Ako se pitate kako postići ,,sunkissed" pramenove bez ijednog dana provedenog na suncu, danas je to veoma lako. Odgovor na pitanje kako posvetliti kosu bez farbanja i postići onaj talasasti izgled kao s plaže nudi jednostavna rutina u dva koraka za prirodno posvetljivanje kose kod kuće, a vaša nova ,,beach waves" frizura za leto bez truda biće spremna za tren.

Sve što vam je potrebno jesu dva ključna proizvoda: najbolji slani sprej za kosu koji će vam dati željeni volumen i teksturu, kao i sprej za postepeno posvetljivanje. U nastavku saznajte kako da ih koristite bez oštećenja kose.

Korak za posvetljivanje kose

Da bi talasi izgledali potpuno autentično, potrebna im je dimenzija koju daju posvetljeni pramenovi. Moderni sprejevi za posvetljivanje osmišljeni su tako da postepeno i suptilno posvetljuju kosu (za jednu do dve nijanse), dajući joj predivan ,,sunkissed" izgled bez agresivnog blajhanja u salonu.

Kako koristiti sprej za posvetljivanje kose?

Kada nanositi: Sprej uvek nanosite na čistu, vlažnu kosu prosušenu peškirom. Nemojte ga nanositi na potpuno suvu ili prljavu kosu, osim ako u uputstvu proizvoda nije izričito navedeno drugačije.





Sprej uvek nanosite na čistu, vlažnu kosu prosušenu peškirom. Nemojte ga nanositi na potpuno suvu ili prljavu kosu, osim ako u uputstvu proizvoda nije izričito navedeno drugačije. Boja se aktivira toplotom: Većina ovih sprejeva, čak i oni sa kamilicom i limunom, aktivira se toplotom. To znači da nakon nanošenja morate izaći na sunce ili upotrebiti fen.





Većina ovih sprejeva, čak i oni sa kamilicom i limunom, aktivira se toplotom. To znači da nakon nanošenja morate izaći na sunce ili upotrebiti fen. Obavezna hidratacija: Budući da ovi proizvodi blago otvaraju kutikulu kako bi posvetlili pigment, kosu nakon pranja uvek nahranite bogatom maskom.





Budući da ovi proizvodi blago otvaraju kutikulu kako bi posvetlili pigment, kosu nakon pranja uvek nahranite bogatom maskom. Pauza između tretmana: Sačekajte dva dana pre sledećeg nanošenja. Tek tada ćete videti puni rezultat tretmana i moći da odlučite da li želite još svetliju nijansu.





Sačekajte dva dana pre sledećeg nanošenja. Tek tada ćete videti puni rezultat tretmana i moći da odlučite da li želite još svetliju nijansu. Operite ruke: Nakon nanošenja obavezno dobro operite ruke kako ostaci proizvoda ne bi iritirali kožu.

Korak za ,,beach waves"

Slani sprej apsolutna je osnova ove frizure. On oponaša efekat morske vode tako što kosi daje teksturu, volumen i osećaj pod prstima kao da ste proveli sate i sate u moru. Ključ je u odabiru formule koja pruža talasastu teksturu, ali ne isušuje kosu neverovatnom brzinom.

Kako koristiti slani sprej?

Kada nanositi : Naprskajte ga na vlažnu kosu pre sušenja ili na potpuno suvu kosu kao završni korak stilizovanja.





: Naprskajte ga na vlažnu kosu pre sušenja ili na potpuno suvu kosu kao završni korak stilizovanja. Doziranje prema tipu kose: Za tanku kosu dovoljno je nekoliko prskanja kako je ne biste otežali, dok se na gušću i dužu kosu sprej nanosi postepeno, u slojevima.





Za tanku kosu dovoljno je nekoliko prskanja kako je ne biste otežali, dok se na gušću i dužu kosu sprej nanosi postepeno, u slojevima. Oblikovanje i talasi: Koristite ga za opušteniji izgled pletenica ili naprskajte lokne napravljene figarom kako biste ih „razbili“ u prirodne talase.





Koristite ga za opušteniji izgled pletenica ili naprskajte lokne napravljene figarom kako biste ih „razbili“ u prirodne talase. Vratite hidrataciju: Ako preterate sa sprejem i kosa postane previše kruta ili suva, nanesite regenerator koji se ne ispira kako biste joj vratili vlagu.

Kako koristiti slani sprej i sprej za posvetljivanje?

Možda ćete poželeti da obe vrste proizvoda koristite zajedno u isto vreme, ali to nije dobra ideja. Iako često dolaze sa negujućim sastojcima, i slani sprejevi i sprejevi za posvetljivanje kose mogu isušiti kosu. Najbolje rezultate postići ćete ako ih koristite odvojeno. Najpre poradite na posvetljivanju kose, a potom, kada budete zadovoljni bojom, povremeno nanesite slani sprej kako biste postigli željenu teksturu. Međutim, ako ste nedavno hemijski tretirali kosu blajhom, ova rutina nije najbolji izbor jer bi mogla dodatno da isuši kosu.

Kombinovanjem slanog spreja i spreja za posvetljivanje vaša kosa izgledaće sveže, teksturirano i osunčano, ali je važno razdvojiti njihovu upotrebu kako biste očuvali zdravlje kose, prenosi Vogue.

Bonus video: