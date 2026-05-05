Verenica Kristijana Ronalda, Georgina Rodrigez našla se na meti kritika zbog svog modnog izbora na Met Gali 2026., koji je opisala kao inspirisan katoličkom verom, navodi People.

Naime, 32-godišnja manekenka pojavila se u plavoj satenskoj haljini dubokog dekoltea, uz koju je nosila nežni cvetni veo koji joj se spuštao niz glavu. Na prvi pogled izgled je podsećao na venčanicu, no provokativan kroj dao mu je potpuno drugačiji ton.

Haljinu potpisuje Ludovik de Sen Sernin, a kombinovala ju je s dijamantnim minđušama brenda Chopard, biserno-dijamantnom krunicom od sedam miliona evra te vereničkim prstenom vrednim 3 miliona dolara.

Na društvenim mrežama mnogi nisu bili oduševljeni.

"Ova devojka je prekrasna, ali ovom novom bogatstvu treba bolji stil", napisao je jedan korisnik, dok su drugi njen izgled nazvali "kičastim" i "neukusnim".

Uprkos kritikama, Georgina je objasnila dublje značenje svoje modne kombinacije i lične detalje koje je u nju utkala.

"Ovaj izgled inspirisan je mojom odanošću Devici iz Fatime. Nežnost figure i svetloplavi tonovi koji definišu njen lik postali su temelj ovog komada, pretvarajući duhovnost u visoku modu", napisala je na Instagramu.

Dodala je kako haljina uključuje prepoznatljive detalje dizajnera, ručno oslikane u nijansi plave, dok su korpe izrađene od francuske čipke.

"Prozirni veo upotpunjuje izgled, ukrašen ručno izvezenim cvetovima. Unutar haljine, uz moje srce, izvezene su dve rečenice na španskom: 'Donde ella está, el alma encuentra refugio' i 'Y líbranos del mal amén'. Te reči deluju kao lična molitva koju nosim sa sobom."

Istakla je i simboliku krunice: "Izgled prati posebna krunica, zamišljena kao spoj nakita i relikvije. Izrađena je od belog zlata, dijamanata i bisera te nosi ugravirana imena članova moje porodice."

Zaključila je kako celi koncept odgovara temi večeri: "U kontekstu 'Fashion is Art' ovaj izgled pokazuje kako se vera, poput umetnosti, može izraziti kroz formu, detalje i emociju."

Met Gala, koja se održava prvog ponedeljka u maju, ove godine je nosila temu "Costume Art", uz dres kod "Fashion Is Art", podstičući zvanice da telo koriste kao platno za modni izažaj.

Događaj su predvodili suorganizatori Bijonse, Nikol Kidman i Venus Vilijams pored Ane Vintur, a izložba koja prati veče spaja istorijske i savremene modne komade.

