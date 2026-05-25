Legendarni fudbaler Partizana, danas fudbalski trener Saša Ilić, nakon godinu dana u Azerbejdžanu, odlučio je da napusti Sumgajit i okuša se u novoj sredini

On je svoju odluku saopštio čelnicima.

Njegov sastav je završio na sedmom mestu na tabeli, daleko od borbe za Evropu, ali su čelnici bili zadovoljni urađenim. Ponudili su Saši Iliću novi ugovor, ali je on odlučio da ga odbije i da potraži novi posao.

On je na početku trenerske karijere bio asistent u reprezentativnim selekcijama Srbije i selektor nacionalnog tima do 16 godina. Kasnije je samostalno radio u Čukaričkom, CSKA iz Sofije, Atromitosu i Nižnjem Novgorodu.

Dosadašnji trener na pomenutu situaciju oglasio se kratko na društvenim mrežama.

- Završili smo celu sezonu u Sumgajitu. Zahvalan sam zbog poverenja i šanse. Hvala klubu i saradnicima. Nosimo nezaboravne uspomene sa nama - napisao je Saša Ilić.

Sigurno je da su ovo jako stresni i prelomni trenuci za Ilića i njegovu porodicu, ali sigurno je da ogromnu podršku ima od svoje supruge.