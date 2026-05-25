Šakira je prvi put otvoreno govorila o tome koliko ju je pogodio raskid sa bivšim partnerom Žerardom Pikeom, opisujući taj period kao najmračniji trenutak svog života.

Kolumbijska pevačica i bivši fudbaler bili su zajedno 11 godina i imaju dva sina, Milana i Sašu, a rastanak su potvrdili 2022. godine. Šakira je sada priznala da joj je posebno teško palo to što se raspad porodice dogodio u trenutku kada joj je otac bio teško bolestan i završio u bolnici nakon ozbiljnog pada.

– Prolazila sam kroz najmračniji period života, kada sam gledala kako se raspada porodica za koju sam mislila da će trajati zauvek – rekla je pevačica.

Ipak, istakla je da ju je sav bol kroz koji je prošla učinio jačom i mudrijom osobom.

– Prošla sam kroz mnogo tuge, ali me je to ojačalo. Neverovatno je koliko čovek može da izdrži kada se suoči sa teškim trenucima – objasnila je.

Šakira je dodala i da trenutno ne želi novu ljubavnu vezu, jer su joj prioritet deca, karijera i vreme koje provodi sama.

– Trenutno nema mesta za romantiku u mom životu. Deca su mi najvažnija, kao i posao. Zaljubljena sam u svoju karijeru više nego ikada i prija mi vreme koje provodim sama – rekla je.

Pevačica i Pike upoznali su se 2010. godine tokom snimanja spota za pesmu "Vaka vaka", himnu Svetskog prvenstva u fudbalu, a godinama su važili za jedan od najpoznatijih parova iz sveta muzike i sporta.

Nakon raskida pojavile su se glasine o njegovoj navodnoj neveri, što je Pike negirao. Šakira je ranije nagovestila da je za izdaju saznala preko medija dok joj je otac bio na intenzivnoj nezi.

Uprkos svemu što se dogodilo, pevačica kaže da i dalje oseća zahvalnost prema bivšem partneru zbog porodice koju su zajedno stvorili.