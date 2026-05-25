Pre nego što izađete iz kuće, obilno se naprskate omiljenim parfemom, ali vam se čini da miris ispari već posle nekoliko sati. Kako biste lepo mirisali ceo dan, a da ne špricate parfem svaki čas, primenite sledeće trikove:

Naprskajte parfem posle tuširanja

Miris se duže zadržava na hidriranoj nego na suvoj koži. Zato ga naprskajte posle tuširanja, čim se obrišete peškirom. Parfem će se bolje upiti u blago vlažnu kožu. Ali da ne bi ispario zajedno sa vodom, namažite se mlekom za telo koje nema jak miris. Ukoliko se ne tuširate pre izlaska iz kuće, nanesite malo mleka ili losiona na zglobove i iza kolena i tu prsnite parfem.

Prvo kožu namažite losionom

Da li ste se nekada zapitali zašto mnogi proizvođači parfema prave i losione ili ulja za telo sa istim mirisom? Kada nanesete sloj losiona ili ulja na kožu, pa preko prsnete istoimeni parfem, dobićete intenzivniji miris i svakako će duže trajati. Možete da namažete i losion drugog mirisa, ali vodite računa da se dopunjuje sa parfemom koji koristite.

Naparfemišite i odeću

Malo parfema obavezno nanesite na odeću, jer će se na tkanini duže zadržati nego na koži. Osim toga, širićete mirišljavi oblak oko sebe kud god idete. Kako na tkanini ne bi ostala fleka, prsnite parfem u vazduh u visini gornjeg dela tela, pa prođite kroz kapljice u vazduhu.

