Povišen CRP u krvi, odnosno C-reaktivni protein, smatra se važnim pokazateljem upale u organizmu i može ukazivati na različite zdravstvene probleme, uključujući i povećan rizik od srčanog udara.

CRP proizvodi jetra, a njegov nivo raste nekoliko sati nakon što u telu dođe do upale ili oštećenja tkiva. Iako je upala prirodan odgovor organizma koji pomaže u borbi protiv infekcija i zarastanju, dugotrajno ili izraženo povećanje CRP-a može ukazivati na ozbiljnije poremećaje.

Normalne vrednosti CRP-a uglavnom se kreću između 1 i 3 mg/dl, dok rezultati iznad toga ukazuju na povišen nivo upale. Vrednosti veće od 10 mg/dl smatraju se znakom ozbiljne upale i zahtevaju dodatne analize kako bi se otkrio uzrok.

Povišen CRP može biti povezan sa različitim bolestima, poput infekcija, upalnih bolesti creva, reumatoidnog artritisa, lupusa, tuberkuloze, upale pluća, ali i određenih vrsta raka. Njegov nivo raste i nakon srčanog udara, zbog čega se ovaj test često koristi i u proceni kardiovaskularnog rizika.

Stručnjaci upozoravaju da oralni kontraceptivi i hormonska terapija takođe mogu uticati na povećanje CRP-a, pa je važno obavestiti lekara o terapiji koju osoba koristi.

Istraživanja pokazuju da hronično povišen CRP može biti povezan sa upalom krvnih sudova i većim rizikom od srčanih bolesti, moždanog i srčanog udara.

Kako smanjiti povišen CRP u krvi?

Prava hrana pomaže u snižavanju CRP-a i može smanjiti pretnju vašem srcu od visokog nivoa CRP-a.

Tamno zeleno lisnato povrće (poput spanaća, kelja i raštana) bori se protiv upale, kao i sve vrste bobica, trešnje, šljive, luk, kurkuma, crveno grožđe i zeleni čaj.



Losos, sardine, skuše, banane, maslinovo ulje i laneno ulje takođe deluju na smanjenje povišenog CRP-a u krvi.

Biljna hrana koja se fokusira na hranu poput integralnih žitarica, voća i povrća, orašastih plodova, mahunarki i ulja može biti posebno korisna. Da biste smanjili visok CRP u krvi, takođe bi trebalo da izbegnete šećer, gazirane sokove, visoko-fruktozne sokove, testenine, beli hleb i druge rafinisane žitarice.

Studija o ishrani, metabolizmu i kardiovaskularnim bolestima govori o tome kako je gubitak kilograma takođe ključan za snižavanje nivoa CRP-a, jer prekomerna težina dovodi do upale u celom telu.

Sada se zna da je gojaznost povezana sa povećanom upalom u telu. Ako nemate drugi uzrok upale, a zaista ste gojazni iako vežbate, trebalo bi da smršate. Čak i ako vam holesterol nije previsok, gojaznost je pro-upalno stanje.



Ostali važni životni koraci da se smanji visok CRP u krvi uključuju brigu o bolesti desni i odustajanje od pušenja, piše Priroda na dar.