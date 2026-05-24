Lepota Francuskinja već decenijama zauzima gotovo mitski status u svetu kozmetike. Njihov prepoznatljiv izgled deluje nenametljivo i prirodno, ali je u osnovi rezultat pažljivo promišljenog odnosa prema nezi kože, u kojem se doslednost i ravnoteža stavljaju ispred poštovanja trendova.
IT devojke poput Kerolajn de Maigre i Kamil Šari samo su neke od figura koje su ovu estetiku učinile globalno poželjnom.
U nastavku izdvajamo tri ključna principa koji stoje iza njihove svakodnevne rutine.
Rutina zasnovana na pouzdanim apotekarskim formulama
Francuski pristup nezi kože oslanja se na proizvode koji imaju jasnu funkciju i dugogodišnju reputaciju u dermatološkoj praksi. Umesto širokog spektra preparata, fokus je na nekoliko proverenih formulacija koje pokrivaju osnovne potrebe kože.
Kreme zauzimaju centralno mesto u tom režimu. Njihova uloga prevazilazi osnovnu hidrataciju i uključuje podršku prirodnoj zaštitnoj barijeri, umirivanje reaktivne kože i održavanje njenog ujednačenog izgleda.
Blaga formulacija
Drugi ključni princip odnosi se na pažljiv odabir tekstura i sastojaka koji rade u skladu sa kožom.
Umesto agresivnih intervencija i intenzivnih tretmana, prednost se daje proizvodima koji podržavaju prirodne procese regeneracije. Ovakav pristup podrazumeva sistem koji je dosledan i postepen, bez naglih promena i preopterećenja kože aktivnim sastojcima. Cilj nije trenutni efekat, već dugoročno stabilan i zdrav izgled tena koji ne zavisi od složenih koraka.
Diskretna šminka
U francuskoj estetici šminka nije dominantan element, već završni sloj koji prati već postignuti kvalitet kože.
Naglasak je na postizanju osećaja lakoće, uz minimalan broj preparata. Korektor se koristi precizno, maskara ima zadatak da otvori pogled dok balzami često preuzimaju više funkcija u dekorativi, prenosi Elle.
