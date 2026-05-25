Stil žena posle 50. godine sve više se okreće ka praktičnoj eleganciji i bezvremenskoj modi koja spaja udobnost i sofisticiran izgled. Umesto prolaznih trendova, u fokusu su kvalitetni komadi koji se lako kombinuju i koji naglašavaju samopouzdanje i lični stil.

Osnova garderobe su klasične košulje i bluze u neutralnim tonovima i kvalitetnim materijalima, koje se mogu osvežiti diskretnim nakitom ili detaljima poput šala.

Tu su i pantalone koje lepo prate figuru, od cigaret krojeva do nešto šireg, elegantnog dizajna u tamnijim nijansama.

Haljine i dalje zauzimaju važno mesto u garderobi, posebno A-kroj i midi dužine koje laskaju figuri bez previše detalja. Ceo izgled se lako nadograđuje slojevima poput kardigana i sakoa, koji daju dodatnu dozu elegancije.

Neizostavni su i klasični kaputi i jakne, kao i udobna, ali stilizovana obuća u neutralnim bojama.

Na kraju, aksesoari poput torbi, nakita i šalova daju završni pečat i podižu svaku kombinaciju, ali umerenost ostaje ključ dobrog stila.