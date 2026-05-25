Espadrile sa punom petom jedan su od najvećih modnih trendova leta 2026. Ove sezone nose se uz lanene haljine, farmerke i opuštene mediteranske kombinacije, a žene ih obožavaju jer spajaju eleganciju i udobnost.

Postoje modni komadi koje gotovo instinktivno povezujemo sa letom — lanene haljine, velike naočare za sunce, pletene torbe i naravno espadrile. Čim se pojave u izlozima, jasno je da stiže sezona toplih večeri, odmora i laganih letnjih outfita. A ovog leta espadrile sa punom petom vraćaju se u velikom stilu.

Iako ih mnogi i dalje vezuju isključivo za mediteranski stil, danas su mnogo svestranije nego ranije. Nose se u gradu, na večerama pored mora, letnjim venčanjima, pa čak i u kancelariji jer predstavljaju savršen spoj ženstvenosti i komfora. Zato ne čudi što ih godinama bira i princeza Kejt Midlton.

Zašto espadrile nikada ne izlaze iz mode?

Njihova najveća prednost je osećaj lakoće. Iako često imaju visoku punu petu, mnogo su udobnije od klasičnih sandala sa štiklom jer pružaju bolju stabilnost i prirodniji hod.

Osim toga, vizuelno izdužuju noge i čine figuru elegantnijom i vitkijom. Upravo zbog toga svaka kombinacija sa njima izgleda sređenije i sofisticiranije, čak i kada je veoma jednostavna.

Mnoge žene vole ih i zato što daju onaj opušteni „francuski šik“ efekat — kao da se niste previše trudili, a opet izgledate veoma moderno.

Prirodni materijali i neutralne boje dominiraju ovog leta

Trendovi za leto 2026 ostaju verni mediteranskoj estetici. Najpopularnije su espadrile od platna, rafije i pletenih materijala, dok dominiraju bež, krem, karamel i crni tonovi.

Posebno su popularni modeli sa trakama koje se vezuju oko članka jer dodatno naglašavaju noge i daju elegantniji izgled. Istovremeno, sve češće viđamo i minimalističke modele čistih linija koji se lako uklapaju i u ozbiljnije, elegantnije kombinacije.

Kako se nose ovog leta?

Espadrile su jedne od najzahvalnijih letnjih cipela jer se veoma lako kombinuju.

Najlepše izgledaju uz lagane lanene haljine, bele košulje-haljine ili satenske slip modele. Odlično se slažu i sa širokim lanenim pantalonama i oversized košuljama koje su veliki hit ove sezone.

Za opušteniji, pariški stil, kombinuju se sa ravnim farmerkama, običnom belom majicom i pletenom torbom. Dovoljne su još samo velike naočare za sunce ili zlatne minđuše da ceo izgled deluje mnogo luksuznije.

Za večernje prilike odličan izbor su crne ili zlatne espadrile koje se lako uklapaju i uz elegantne letnje haljine.