Teniserka Venus Vilijams podelila je nikad ranije viđene fotografije sa veridbe sa suprugom Andreeom Pretiјem.

Venus (45) objavila je niz fotografija na Instagramu, na kojima par pozira na plaži i pored slikovite vile.

"Slavili smo naše venčanje cele prošle godine i iako smo sada venčani, nikada nismo prestali da slavimo, to je za nas nešto neizostavno", napisala je u opisu objave.

"Volela sam da budem mlada. Andrea kaže da i dalje mogu da budem mlada svakog dana. Moja mama kaže da moram da prestanem! U svakom slučaju, ovo su naše fotografije sa veridbe, snimljene na isti dan prošle godine, prvi put ih delimo", dodala je.

Venus je zatim podelila i dodatnu objavu 5. aprila, sa fotografijama sa svečane večere povodom veridbe.

"Sećanja sa naše večere veridbe 4/4/2025", napisala je uz fotografije.

Venus i Preti, 37, venčali su se na dve ceremonije 2025. godine jedna je bila u Italiji u septembru, a druga na Floridi u decembru, kako bi se ispoštovalo poreklo teniserke.

"Imali smo san da se venčamo u Italiji, ali nismo stigli da završimo dokumenta jer sam strankinja i to može da traje oko osam meseci. Zato smo imali drugo venčanje", rekla je Venus za Vog.

Dodala je da su proslave u Floridi trajale pet dana i uključivale okupljanja, druženja i slavlje sa porodicom i prijateljima, dok je njena sestra Serena Vilijams organizovala deo proslave na jahti.

Venus je veridbu potvrdila u julu 2025. godine.