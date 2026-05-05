Nikol Kidman, jedna od kopredsedavajućih na Met Gala 2026, bila je među zvezdama koje su privukle najviše pažnje na čuvenim stepenicama Metropolitan Museum of Art.





Ranija izdanja

Tokom prethodnih godina, Kidman je uvek uspevala da odgovori zadatoj temi, pažljivo birajući modne kombinacije koje prate koncept večeri, bilo da je nosila nove kreacije Balensijage ili arhivske komade Šanela.





Ovogodišnji stajling





Ove godine odlučila se za unikatnu Šanel kreaciju koju potpisuje Matthieu Blazy.

Stajling, za koji je bio zadužen Jason Bolden, uključivao je haljinu prekrivenu šljokicama, izrađenu u Šanel ateljeu, za koju je bilo potrebno čak 800 sati rada. Model je bio ukrašen perjem oko kukova i na rukavima, u dubokoj crvenoj nijansi kao omaž ljubavi i Njujorku. Nakit je, očekivano, takođe bio Šanel, a posebno se izdvojio prsten od lapis lazulija, koji je uneo upečatljiv plavi akcenat.

Na događaj je došla u društvu svoje ćerke, Sandej Rouz, koja je ove godine prvi put prisustvovala Met Gali, noseći nežnoružičastu kreaciju modne kuće Dior.







Od aksesoara, Kidman je nosila specijalni arhivski sat Omega "Manhattan" iz 1982. godine. Sat je izrađen od 18-karatnog belog i žutog zlata i ukrašen sa ukupno 224 dijamanta.





Za njen beauty izgled bili su zaduženi šminkerka Gucci Westman i frizer Adir Abergel, koji su želeli da stvore izgled koji simbolično povezuje majku i ćerku kroz ženstvenost, snagu i umetnički izraz, a da pritom svaka zadrži svoju individualnost.

Nikol Kidman je ove godine kopredsedavala događajem zajedno sa Bijonse, Venus Vilijams i Anom Vintur.





Prvo pojavljivanje





Ovo joj je sedmo pojavljivanje na Met Gali, a prvi put se na ovom događaju pojavila 2003. godine u haljini koju je dizajnirao Tom Ford za Guči.



Mnogi smatraju da je upravo ovogodišnje Šanel izdanje jedno od njenih najboljih modnih trenutaka na Met Gali.





Ovogodišnja tema

Tema Met Gala 2026 ove godine je "Costume Art" (u prevodu Umetnost kostima), što je ujedno i naziv nove prolećne izložbe The Costume Institute u The Metropolitan Museum of Art. Ovogodišnji dress code glasi "Fashion Is Art" (Moda je umetnost), što je gostima dalo slobodu da modu tumače kao umetnički izraz kroz skulpturalne siluete, dramatične teksture, ručni rad, istorijske reference i avangardne detalje. Izložba istražuje odnos između tela, odeće i umetnosti kroz čak 5.000 godina istorije. Zato ove godine na crvenom tepihu dominirali upečatljivi, gotovo muzejski lookovi.

Bonus video:

