"Šifon nokti" su novi bjuti trend koji je postao popularan među poznatim ličnostima i predstavlja suptilan, čist i veoma prirodan stil manikira. Umesto upadljivih ukrasa poput šljokica, kamenčića i jakih boja, ovaj trend se zasniva na gotovo providnim, nežnim nijansama koje podsećaju na laganu tkaninu po kojoj je dobio ime.

Ovaj stil nose i poznate ličnosti poput Džeme Čen i Grejsi Abrams, a često se viđa i na događajima poput Met Gale. Manikir deluje minimalistički, ali luksuzno, jer daje utisak urednih, zdravih i prirodno negovanih noktiju.

Stručnjaci za nokte objašnjavaju da je ključ ovog izgleda u savršeno pripremljenim noktima, tj. uredne zanoktice, glatka površina i oblik koji je ujednačen. Preporučuju kratke do srednje duge nokte blago zaobljenih ivica, jer takav oblik daje najprirodniji efekat.

Boje koje se koriste su veoma blage i prozirne, poput breskvaste, svetloružičaste ili krem nijansi, tako da prirodni nokat i dalje blago dolazi do izražaja. Poenta je da manikir izgleda kao "vaši nokti, ali u najboljem mogućem izdanju".

Posebna pažnja posvećuje se pripremi: nežno sređivanje zanoktica, oblikovanje noktiju, lagano poliranje površine i hidratacija kože oko noktiju. Tek nakon toga nanosi se lagani sloj laka koji daje sjajan, ali diskretan završetak.

Ovaj trend je postao popularan jer izgleda elegantno, uredno i lako se uklapa uz svaki stil i priliku, pa ga mnogi smatraju savršenim izborom za svakodnevni, ali i svečani izgled.