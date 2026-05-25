Ako vam se čini da je rep tanji nego ranije ili da vam se teme nazire više nego što biste želeli, niste sami. Do četrdesetih godina, postoji oko 40% šanse da žene počnu da primećuju proređivanje,” kaže Kristina Han, MD, dermatolog u kompaniji ,,XYON Health Inc". “A do pedesetih, oko 50% žena primeti povećano proređivanje.”

Ovo može biti više od kozmetičkog problema: studija iz Annals of Dermatology pokazala je da gubitak kose može ozbiljno narušiti samopouzdanje žena i smanjiti kvalitet života.

Srećom, postoje jednostavni načini da zaustavite opadanje i potpomognete prirodnan rast kose. Evo šta stručnjaci preporučuju.

Šta uzrokuje gubitak kose?

Normalno, kosa prolazi kroz prirodan ciklus rasta, mirovanja i opadanja. I normalno je da dnevno izgubimo oko 100 vlasi. Međutim, medicinska stanja poput poremećaja štitne žlezde, PCOS i nutritivnih deficita mogu poremetiti ovaj ciklus i izazvati prekomerno opadanje (poznato kao telogen effluvium).

Stavke koje mogu doprineti vašem gubitku kose:

Stres



Starenje



Menopauza ili hormonski disbalans



Medicinska stanja (npr. štitna žlezda)



Ishrana ili manjak nutrijenata

Lečenje osnovnih zdravstvenih problema može pomoći u zaustavljanju gubitka kose i stimulisanju njenog rasta, pa dr Han savetuje da posetite lekara ukoliko primetite značajno proređivanje.

,,Female pattern hair loss" (,,androgenetic alopecia") je najčešći oblik gubitka kose kod žena, prema American Academy of Dermatology. Zapravo, pogađa oko dve trećine žena nakon menopauze.

Kako zaustaviti gubitak kose i podstaći rast?

Spremni da pružite svojoj koži glave i kosi malo dodatne pažnje? Ovi jednostavni saveti pomažu da zaustavite gubitak kose (naročito kod žena posle 50. godine) i neguju teme kako bi podstakli zdrav rast.

Jedite dovoljno proteina

Uravnotežena ishrana je ključna za zdrav rast kose, kaže Ardžun Dupati, MD, osnivač klinike ,,Apollo Dermatology".

Pošto je kosa sastavljena od proteina, važno je uneti najmanje 70 grama dnevno putem namirnica poput nemasnog mesa, živine i ribe. Ako ne jedete meso, ,,tempe, tofu i biljni proteinski šejkovi su odlična alternativa,” kaže on.

Uzimajte vitamin D

Studije u časopisu Dermatology and Therapy pokazuju da vitamin D3 podržava folikule dlake i može pomoći u zaustavljanju gubitka kose. U International Journal of Trichology , učesnici s niskim nivoom D vitamina smanjili su opadanje kose nakon uzimanja suplemenata tokom tri meseca.

Dr Dupati savetuje da se uradi analiza krvi kako bi se utvrdili nivoi i odgovarajuća doza. “Ako ne znam tačne vrednosti, preporučujem između 2.000 i 4.000 IJ dnevno,” kaže on.

Probajte ruzmarinovo ulje

Ruzmarinovo ulje blokira hormon DHT, koji doprinosi androgenetskoj alopeciji, obliku gubitka kose koji pogađa i žene i muškarce. Istraživanje objavljeno u časopisu ,,Skinmed" pokazuje da je losion sa ruzmarinom jednako efikasan kao i minoxidil (Rogaine) kada se koristi šest meseci.

Serumi i sprejevi sa ruzmarinom lako su dostupni, ali pošto može izazvati reakcije kože, dr Han savetuje da prvo testirate proizvod na maloj površini kože pre redovne upotrebe.

Smanjite stres

Fizički i emocionalni stres su česti, ali često neprepoznati uzroci gubitka kose. ,,Pacijenti mi kažu ‘Nisam pod stresom’, ali onda saznam da su prošli kroz ozbiljan životni događaj,” objašnjava dr Dupati. “Operacija, promena posla, bolest u porodici, saobraćajna nesreća – sve to telo tumači kao stres.”

Opadanje kose izazvano stresom je obično privremeno, ali oporavak može potrajati. “Rast se obično normalizuje u roku od godinu dana, ako se stres smanji i telo se stabilizuje,” kaže on. Za ublažavanje stresa preporučuje se meditacija, duboko disanje, dovoljno sna i svakodnevno kretanje.

Masirajte teme

Masaža kože glave stimuliše ćelije u folikulima dlake, što aktivira gene odgovorne za rast kose. Japanski istraživači pokazali su da svakodnevna masaža od četiri minuta može znatno povećati gustinu kose za 24 nedelje.

Kako: Prstima nežno pritisnite teme u kružnim pokretima — od čela ka potiljku, pa prema stranama glave. Radite ovo ukupno četiri minuta dnevno.

Ako ovi saveti ne daju rezultate, konsultujte dermatologa. On može predložiti tretmane kao što su lekovi na recept, laserska terapija ili PRP (platelet-rich plasma) terapija za podsticanje rasta kose.

Ovaj sadržaj nije zamena za medicinski savet. Uvek se konsultujte sa svojim lekarom pre započinjanja bilo koje terapije, piše Elle .