Ovan

Dan ti donosi dosta energije, ali i moguće sitne konflikte ako budeš previše nestrpljiv. Na poslu ili u školi želiš brze rezultate. U ljubavi neko očekuje više pažnje nego što pokazuješ.

Bik

Utorak ti prija za rešavanje praktičnih stvari i organizaciju. Moguća je lepa vest vezana za novac ili plan koji dugo čekaš. Emotivno ti treba mir i sigurnost.

Blizanci

Bićeš raspoložen za komunikaciju i nova poznanstva. Neko može pokušati da obnovi kontakt sa tobom. Dan je dobar za kratka putovanja, dopisivanja i zanimljive razgovore.

Rak

Emocije su ti pojačane i lako reaguješ na tuđe ponašanje. Pokušaj da ne primaš sve previše lično. Veče donosi topliju atmosferu i više bliskosti sa dragim ljudima.

Lav

Želiš da budeš primećen i cenjen za ono što radiš. Moguće je da dobiješ kompliment ili podršku koju nisi očekivao/la. Ljubavna situacija postaje zanimljivija.

Devica

Fokusiran si na obaveze i detalje, ali danas je važno da ne preteraš sa analiziranjem. Neko može tražiti tvoju pomoć ili savet. Obrati pažnju na odmor i ritam spavanja.

Vaga

Odnosi sa drugima dolaze u prvi plan. Moguć je važan razgovor koji razjašnjava emocije ili nesporazum. Dan ti prija za umetnost, muziku i prijatno društvo.

Škorpija

Intuicija ti je veoma jaka i lako prepoznaješ šta se krije iza nečijih reči. Moguća je manja ljubomora ili pojačane emocije. Veče donosi potrebu za povlačenjem i mirom.

Strelac

Dan ti donosi želju za promenom i izlaskom iz rutine. Spontan poziv ili neočekivan susret mogu ti popraviti raspoloženje. Pokušaj da ne donosiš nagle odluke.

Jarac

Bićeš ozbiljan i usmeren na ciljeve. Finansije ili obaveze mogu ti zauzeti dosta pažnje tokom dana. Ipak, neko blizak pokušava da te podseti da se malo opustiš.

Vodolija

Utorak ti donosi zanimljive ideje i neočekivane razgovore. Moguće je novo poznanstvo ili obnavljanje kontakta sa osobom iz prošlosti. Kreativnost ti je pojačana.

Ribe

Bićeš emotivniji nego inače i više okrenut unutrašnjem svetu. Muzika, umetnost ili priroda mogu ti pomoći da se osećaš bolje. Neko može pokazati emocije koje dugo skriva.