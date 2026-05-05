Na Đurđevdan, posebno ako se slavi kao krsna slava, jutarnji obrok ima simboliku i povezan je s narodnim običajima. Evo šta se tradicionalno prvo jede ujutru:

🥚 1. Crveno vaskršnje jaje

Po običaju, prvo se pojede vaskršnje jaje koje je ostavljeno sa strane baš za Đurđevdan. Crveno jaje simbolizuje zdravlje i zaštitu, i jede se pre svega ostalog uz reči: "Za zdravlje i napredak!".

🍞 2. Parče slavskog kolača ili hleba

Ako je Đurđevdan vaša slava, uzima se parče slavskog kolača ili hleba, kao blagoslov doma. Obično se to radi nakon lomljenja kolača sa sveštenikom ako se obeležava na tradicionalan način.

🧀 3. Sir, kajmak i mladi luk

U mnogim domaćinstvima, prvo se jede lagan i svež obrok, tipičan za proleće – mladi sir, kajmak, mladi luk, kuvana jaja. To su simboli čistote i novog života.

Ako Đurđevdan ne pada u posne dane (a 2025. pada u ponedeljak, pa nije post), jede se i:

Pečenje (najčešće jagnjeće) – jer je Đurđevdan praznik pastira i buđenja prirode, pa je jagnje tradicionalni simbol žrtve i prolećnog ciklusa.

