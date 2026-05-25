Astrolozi tvrde da će 26. maja četiri horoskopska znaka posebno privlačiti sreću, obilje i važne životne promene zahvaljujući snažnom aspektu između Sunca u Blizancima i Plutona u Vodoliji. Ovaj period donosi preokrete, karmičku pravdu i osećaj da stvari konačno dolaze na svoje mesto, posebno onima koji su dugo čekali da im se trud isplati.

Škorpije će osetiti veliko olakšanje u privatnim odnosima i porodici. Tokom ovog dana shvatiće da ne mogu kontrolisati druge ljude i da im upravo prihvatanje te činjenice donosi mir, stabilnost i unutrašnju snagu.

Bikovima se otvaraju mogućnosti za finansijski napredak i pozitivne promene u karijeri. Moguće je da će morati da donesu tešku odluku kako bi dobili ono što žele, ali će osećati da je vreme da konačno stave sebe i svoje potrebe na prvo mesto.

Blizanci će tokom ovog perioda imati snažan osećaj lične moći i želju za promenama. Mnogi će odlučiti da se udalje od odnosa i situacija koje ih emotivno iscrpljuju, a upravo taj potez doneće im više mira i osećaj slobode.

Za Strelčeve ovaj dan donosi iskrene razgovore i veliko emotivno rasterećenje. Otvoreno izražavanje osećanja i stavova pomoći će im da se oslobode pritiska i pronađu unutrašnji mir, koji će za njih predstavljati najveći oblik sreće i obilja u ovom trenutku.