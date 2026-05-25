Bela garderoba vremenom često gubi svoju prvobitnu boju i dobija sivu ili žućkastu nijansu koju je teško ukloniti običnim pranjem. Iako mnogi posežu za jakim izbeljivačima, postoje i prirodni trikovi koji mogu pomoći da beli veš ponovo zablista bez agresivnih hemikalija.

Jedan od najpoznatijih načina jeste korišćenje destilovanog belog sirćeta. Dovoljno je da se šolja sirćeta doda u vrelu vodu, nakon čega se bela odeća ostavi da se natapa preko noći pa opere na uobičajen način.

Za izbeljivanje može poslužiti i limun, zahvaljujući limunskoj kiselini koja pomaže u uklanjanju tamnih i žutih nijansi sa tkanine. Veš se potapa u toplu vodu sa limunovim sokom najmanje sat vremena ili tokom cele noći.

Sličan efekat ima i soda bikarbona, koja se dodaje u ključalu vodu zajedno sa belom odećom. Nakon dužeg natapanja, garderoba se pere kao i obično.

Pojedini deterdženti za sudove sadrže sastojke koji mogu pomoći u izbeljivanju tkanina od prirodnih materijala, pa se manja količina može dodati u toplu vodu za natapanje pre pranja.