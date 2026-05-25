Ako su četrdesete period kada na koži počinju da se vide prvi ozbiljniji znaci starenja i hormonskih promena, menopauza donosi još dublje promene. Koža postaje tanja, suvlja, manje zategnuta i osetljivija, a mnoge žene tek tada shvate koliko hormoni utiču na njen izgled i kvalitet.

Pad estrogena usporava obnavljanje kože, smanjuje proizvodnju kolagena i lipida, zbog čega koža brže gubi vlagu, elastičnost i sjaj.

Laura Sardinšek, master kozmetike i diplomirana medicinska sestra, koja se bavi rešavanjem zahtevnih problema kože i neinvazivnim podmlađivanjem, objašnjava da koža u menopauzi zahteva potpuno drugačiji pristup nezi nego ranije.

- Estrogen i progesteron imaju veliku ulogu u stvaranju kolagena, hidriranosti i elastičnosti kože. Kada njihov nivo opadne, promene se vrlo brzo vide na licu i telu - kaže ona.

Kako menopauza menja kožu?

Mnoge žene prvo primete da koža više nije čvrsta, glatka i elastična kao ranije. Kreme koje su nekada davale rezultate odjednom više ne deluju dovoljno dobro.

Razlog nije samo manjak hidratacije, već i dublje promene u strukturi kože. Smanjuje se količina kolagena i elastina, koža proizvodi manje lipida, postaje tanja i sklonija isušivanju i opuštanju.

Zbog toga se često javlja:

osećaj zatezanja kože

suvoća i perutanje

crvenilo i osetljivost

sporije zarastanje kože

izraženije bore i opuštenost

Hormonske promene utiču i na masno tkivo u licu, pa mnoge žene primećuju spuštenije obraze, manje definisanu vilicu i opušten vrat.

Pigmentacije postaju izraženije

Menopauza često „izvuče na površinu“ i posledice dugogodišnjeg izlaganja suncu. Pigmentne fleke, prošireni kapilari i neujednačen ten postaju mnogo vidljiviji.

Koža deluje umorno, beživotno i manje sveže nego ranije.

Nega kože u menopauzi nije samo borba protiv bora

Stručnjaci upozoravaju da nega u ovom periodu ne treba da bude usmerena samo na bore, već prvenstveno na obnovu kožne barijere i očuvanje vlage.

Koži je tada potrebna:

jača hidratacija

hranljivije formule

manje agresivnih aktivnih sastojaka

zaštita od spoljašnjih uticaja

Preterivanje sa jakim preparatima može dodatno oštetiti već osetljivu kožu.

SPF je i dalje najvažniji korak

Bez obzira na godine, zaštita od sunca ostaje ključna.

UV zračenje dodatno razgrađuje kolagen, ubrzava pojavu bora i pigmentacija, pa dermatolozi preporučuju svakodnevno korišćenje SPF zaštite - čak i kada nije leto.

Koji sastojci najviše pomažu koži posle 50?

Koža u menopauzi najviše voli bogate i hranljive formule.

Stručnjaci posebno preporučuju:

hijaluronsku kiselinu

ceramide

glicerin

niacinamid

vitamin C

retinoide

peptide

arganovo i bademovo ulje

Hijaluronska kiselina vraća hidrataciju i punoću, ceramidi jačaju zaštitnu barijeru kože, dok niacinamid smanjuje osetljivost i crvenilo.

Vitamin C pomaže koži da izgleda svežije i ujednačenije, dok retinoidi mogu da ublaže bore i poboljšaju teksturu kože.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da se retinoidi uvode postepeno, jer menopauzalna koža mnogo lakše reaguje iritacijama i perutanjem.

Da li peptidi i fitoestrogeni stvarno rade?

Peptidi, koenzim Q10 i fitoestrogeni mogu imati dodatni efekat, ali nisu osnova nege.

Najvažniji ostaju:

SPF zaštita

dobra hidratacija

obnova kožne barijere

pravilno korišćenje aktivnih sastojaka

Šta realno možete očekivati?

Dobra rutina može značajno poboljšati:

suvoću

ten

osećaj zategnutosti

teksturu kože

sitne bore

Ali stručnjaci naglašavaju da kozmetika ne može dati iste rezultate kao profesionalni tretmani i aparaturne metode podmlađivanja.

Najbolje rezultate daje kombinacija: