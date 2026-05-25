Ako su četrdesete period kada na koži počinju da se vide prvi ozbiljniji znaci starenja i hormonskih promena, menopauza donosi još dublje promene. Koža postaje tanja, suvlja, manje zategnuta i osetljivija, a mnoge žene tek tada shvate koliko hormoni utiču na njen izgled i kvalitet.
Pad estrogena usporava obnavljanje kože, smanjuje proizvodnju kolagena i lipida, zbog čega koža brže gubi vlagu, elastičnost i sjaj.
Laura Sardinšek, master kozmetike i diplomirana medicinska sestra, koja se bavi rešavanjem zahtevnih problema kože i neinvazivnim podmlađivanjem, objašnjava da koža u menopauzi zahteva potpuno drugačiji pristup nezi nego ranije.
- Estrogen i progesteron imaju veliku ulogu u stvaranju kolagena, hidriranosti i elastičnosti kože. Kada njihov nivo opadne, promene se vrlo brzo vide na licu i telu - kaže ona.
Kako menopauza menja kožu?
Mnoge žene prvo primete da koža više nije čvrsta, glatka i elastična kao ranije. Kreme koje su nekada davale rezultate odjednom više ne deluju dovoljno dobro.
Razlog nije samo manjak hidratacije, već i dublje promene u strukturi kože. Smanjuje se količina kolagena i elastina, koža proizvodi manje lipida, postaje tanja i sklonija isušivanju i opuštanju.
Zbog toga se često javlja:
- osećaj zatezanja kože
- suvoća i perutanje
- crvenilo i osetljivost
- sporije zarastanje kože
- izraženije bore i opuštenost
Hormonske promene utiču i na masno tkivo u licu, pa mnoge žene primećuju spuštenije obraze, manje definisanu vilicu i opušten vrat.
Pigmentacije postaju izraženije
Menopauza često „izvuče na površinu“ i posledice dugogodišnjeg izlaganja suncu. Pigmentne fleke, prošireni kapilari i neujednačen ten postaju mnogo vidljiviji.
Koža deluje umorno, beživotno i manje sveže nego ranije.
Nega kože u menopauzi nije samo borba protiv bora
Stručnjaci upozoravaju da nega u ovom periodu ne treba da bude usmerena samo na bore, već prvenstveno na obnovu kožne barijere i očuvanje vlage.
Koži je tada potrebna:
- jača hidratacija
- hranljivije formule
- manje agresivnih aktivnih sastojaka
- zaštita od spoljašnjih uticaja
Preterivanje sa jakim preparatima može dodatno oštetiti već osetljivu kožu.
SPF je i dalje najvažniji korak
Bez obzira na godine, zaštita od sunca ostaje ključna.
UV zračenje dodatno razgrađuje kolagen, ubrzava pojavu bora i pigmentacija, pa dermatolozi preporučuju svakodnevno korišćenje SPF zaštite - čak i kada nije leto.
Koji sastojci najviše pomažu koži posle 50?
Koža u menopauzi najviše voli bogate i hranljive formule.
Stručnjaci posebno preporučuju:
- hijaluronsku kiselinu
- ceramide
- glicerin
- niacinamid
- vitamin C
- retinoide
- peptide
- arganovo i bademovo ulje
Hijaluronska kiselina vraća hidrataciju i punoću, ceramidi jačaju zaštitnu barijeru kože, dok niacinamid smanjuje osetljivost i crvenilo.
Vitamin C pomaže koži da izgleda svežije i ujednačenije, dok retinoidi mogu da ublaže bore i poboljšaju teksturu kože.
Ipak, stručnjaci upozoravaju da se retinoidi uvode postepeno, jer menopauzalna koža mnogo lakše reaguje iritacijama i perutanjem.
Da li peptidi i fitoestrogeni stvarno rade?
Peptidi, koenzim Q10 i fitoestrogeni mogu imati dodatni efekat, ali nisu osnova nege.
Najvažniji ostaju:
- SPF zaštita
- dobra hidratacija
- obnova kožne barijere
- pravilno korišćenje aktivnih sastojaka
Šta realno možete očekivati?
Dobra rutina može značajno poboljšati:
- suvoću
- ten
- osećaj zategnutosti
- teksturu kože
- sitne bore
Ali stručnjaci naglašavaju da kozmetika ne može dati iste rezultate kao profesionalni tretmani i aparaturne metode podmlađivanja.
Najbolje rezultate daje kombinacija:
- redovne SPF zaštite
- bogate hidratacije
- pažljivo biranih aktivnih sastojaka
- dosledne nege kroz duži period
