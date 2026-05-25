„Boyfriend“ farmerke ponovo su u modi. Pogledajte kako da ih kombinujete tako da izgledaju elegantno, moderno i ženstveno.

Godinama su važile za najopušteniji model farmerki – nešto što oblačimo kada idemo na brzinsku kafu, u grad ili kada nam je najvažnije da nam bude udobno. Međutim, ove godine „boyfriend“ farmerke vraćaju se u mnogo sofisticiranijem izdanju i dokazuju da mogu da izgledaju veoma elegantno.

Nekada smo ih povezivali sa preširokim krojevima i pomalo neurednim stilom, a danas modne zaljubljenice biraju modele čistijih linija, kvalitetnog teksasa i pažljivo osmišljenih kombinacija koje izgledaju iznenađujuće ženstveno. Upravo je u tome njihov najveći šarm – deluju opušteno, ali istovremeno veoma moderno, kao da se niste previše trudili, a ipak izgledate savršeno sređeno.

Zašto su „boyfriend“ farmerke ponovo svuda?

Moda poslednjih sezona sve više traži balans između udobnosti i elegancije. Posle godina uskih krojeva, vraćaju se mekše siluete, šire pantalone i opušteniji stil. „Boyfriend“ farmerke savršeno se uklapaju u taj trend. Njihov kroj deluje lagano i nonšalantno, ali upravo zato pruža mnogo mogućnosti za stilizovanje.

Ovogodišnji modeli mnogo su sofisticiraniji nego ranije. Umesto ekstremno vrećastih krojeva, dominiraju ravnije linije, kvalitetan teksas i nešto viši struk koji vizuelno izdužuje figuru.

Ključ je u balansu silueta

Pošto su „boyfriend“ farmerke šire i opuštenije, najbolje izgledaju uz komade koji unose malo strukture u kombinaciju. To ne znači da sve mora biti usko, već da ceo izgled treba da bude skladan.

Jedna od najboljih kombinacija je jednostavan uski top ili kraća majica koja naglašava struk. Tako figura ne izgleda previše široko, a celokupan stajling deluje mnogo elegantnije. Zato modne influenserke često kombinuju ove farmerke sa kratkim topovima, strukiranim blejzerima ili nežnim pletivom.

Bela košulja je uvek pun pogodak

Postoje modne kombinacije koje nikada ne izlaze iz mode, a jedna od njih su upravo farmerke i bela košulja. „Boyfriend“ model ovom klasiku daje moderniji i opušteniji izgled.

Najlepše izgleda kada košulju blago uvučete u farmerke ili ostavite nekoliko gornjih dugmića otkopčanih. Uz minimalistički nakit, kožnu torbu i elegantne naočare za sunce dobijate stil koji izgleda gotovo pariški šik.

Kožna jakna daje završni efekat

Ako postoji komad garderobe koji gotovo uvek popravi jednostavan stajling, to je kožna jakna. Kombinacija širokih farmerki i strukturirane kože pravi savršen balans između ženstvenosti i ležernosti.

Odlično funkcionišu i klasične bajkerske jakne i oversized bomber modeli koji su ove godine posebno popularni.

Ženstveni detalji prave najveću razliku

Jedan od najboljih modnih trikova jeste kombinovanje „muških“ krojeva sa nežnijim materijalima i detaljima. Zato „boyfriend“ farmerke odlično izgledaju uz romantične bluze, satenske topove, puf rukave ili elegantno pletivo.

Takav kontrast omekšava ceo izgled i daje mu notu nenametljive elegancije.

Cipele određuju koliko će kombinacija izgledati elegantno

Obuća često odlučuje da li će farmerke izgledati potpuno ležerno ili veoma sofisticirano. Ako želite elegantniji efekat, birajte salonke, minimalističke sandale ili mokasine.

Modeli sa špicastim vrhom dodatno izdužuju noge i čine kombinaciju urednijom. Za svakodnevne varijante odličan izbor su bele patike, retro sportski modeli ili jednostavne japanke koje su ove godine veliki trend.

Manje detalja, bolji utisak

Pošto su „boyfriend“ farmerke same po sebi upečatljiv komad, kod aksesoara je često najbolje ostati pri minimalizmu. Dovoljni su dobra torba, kvalitetan kaiš, elegantne naočare za sunce i nekoliko jednostavnih komada nakita.

Upravo zbog tog spoja udobnosti, samopouzdanja i modernog izgleda ovaj model farmerki nikada potpuno ne izlazi iz mode. Uz nekoliko dobrih kombinacija lako mogu postati jedan od najšik komada u vašem ormaru.