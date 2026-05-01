Učene smo da je u tradiciji našeg naroda da je muškarac taj koji obezbeđuje finansije porodice. Ali vremena su se promenila. Danas žene doprinose budžetu isto koliko i mušarci, u nekim slučajevima i više.

Nedavno sam sedela u parku čekajući decu da se izigraju. Počela sam usputnu priču sa grupom žena koje su iz istog razloga bile u parku.

Prvo smo razgovarale kako je sve poskupelo, da bi priča skrenula na to koliko žene troše na sebe mesečno: manikir, pedikir, farbanje, feniranje.

Jedna mlađa žena je rekla: „Ja redovno idem kod frizera i na manikir. Za to moram da imam! Ostalo me ne zanima, neka on (misli na muža) zaradi za porodicu…“

Dok smo je par nas u čudu gledale, jedna se odvažila i rekla: „Pa valjda zajedno zarađujete za svoju porodicu?“

„A, ne! Ja sam odmah na početku jasno stavila do znanja da je on taj koji treba da izdržava porodicu. Tako je bilo oduvek. Žena je tu da gaji decu, vodi računa o kući, a on neka zaradi za nas…“

„Ali valjda i ti radiš? Gde „ide“ tvoja plata?“ – Htele smo da znamo sve.

„Kupim tu i tamo potrepštine za kuću. Jednom mesečno idemo u nabavku, ali on plaća taj račun. Letovanje, zimovanje – sve on plaća. Sitne račune plaćam ja, ali mi uvek on dodaje onoliko koliko mi zatreba… Ostatak novca obično potrošim na garderobu i sređivanje. Ali to nije neki veliki novac, da se razumemo…“

„Bravo! Tako treba! Ja uvek kažem da današnje žene ne dopuštaju muškarcima da budu muškarci – da se brinu za porodicu! Zato se muškarci pretvaraju u šonje, a žene u glavu porodice!

Danas se ne zna ko nosi pantalone, a ko suknju! Muškarac je glava porodice, zato on mora da razume i prihvati svoju odgovornost kad su finansije u pitanju. Žena ne može, ali i ne sme da ulaže 50/50 u kućni budžet!

Zašto?

Pa zato što će sutra da ode na porodiljsko, uzeće bolovanje kad su joj deca bolesna, a plata će joj spasti na minimum! Gde je tu pravda!

Ako se muškarac pobuni, vi kažite: ja brinem o kući i deci, ti brini o meni – tako ćemo oboje brinuti o porodici!“ Umešala se jedna starija žena i sve nas ućutkala.