Ijan Samerholder je veoma iskreno govorio o tome kako su on i njegova supruga, Niki Rid, izašli iz „rupe od osam cifara“ nakon što su napustili zabavnu industriju.

„Penzionisao sam se iz glume pre sedam godina“, rekao je Samerholder tokom intervjua za E! News 28. aprila. „Napustio sam neverovatno unosnu televizijsku karijeru nakon finansijskih previranja zbog izgradnje biznisa koji nisam pravilno postavio. I zbog prevare, to je mene i moju suprugu dovelo u dug od osam cifara.“

Bivši glumac (47) nastavio je: „Veoma je teško izvući se iz duga od osam cifara. Ali Niki i ja smo uspeli. Ona je zapravo uspešno pregovarala u korist izlaska iz tog ugovora, a mi smo prodali kuće, slike, automobile, satove — sve.“

Samerholder je takođe rekao da je „trebalo da ode u penziju sa jedne od najvećih televizijskih serija na svetu“, umesto da „pokreće kompanije koje možda nikada neće donositi zaradu“.

Život na farmi

Zvezda serije ,,The Vampire Diaries" (srp. ,,Vampirski dnevnici") i Ridova (37) u braku su od 2015. godine i imaju dvoje dece: ćerku po imenu Bodi (8) i sina (2), čije ime još nisu javno otkrili. Kako prenosi People, par je napustio Los Anđeles i glumačke karijere i sada živi na farmi.

„Bio je to veoma zastrašujući preokret za mene — da napustim jedinu karijeru koju sam ikada imala, na kojoj sam radila od svoje 13. godine, i pokušam nešto novo“, rekla je Ridova za ,,People" 2022. godine.

Zvezda je nastavila: „Ali naučila sam mnogo o tome šta mi je važno. Mnoge stvari koje dolaze sa holivudskim načinom života više nisu u skladu sa prioritetima koje sada imam u životu i sa ljudima kojima želim da se okružim.“

O svojoj glumačkoj karijeri, Somerhalder je rekao: „Mislim da je to iza mene. Zaista mislim.“

