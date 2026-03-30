Postoji vrlo malo komada koji se smatraju pravim osnovama - onim koji savršeno balansiraju između svestranosti i udobnosti - i nije iznenađenje što se farmerke nalaze među njima. Teksas je gotovo uvek prisutan u svakodnevnim kombinacijama; međutim, on često deluje previše ležerno za formalnije prilike.
Na sreću, Margo Robi je nedavno prošetala jedan elegantan trend pantalona koji izgleda uglađeno i mnogo je prikladniji za svečanije događaje od džinsa u prolećnoj sezoni 2026.
U pitanju su ,,tailored trousers", odnosno krojene pantalone. Jednako svestran kao farmerke, ali sa mnogo sofisticiranijim izgledom, ovaj model pantalona je bez sumnje jedan od šik komada koje možete uvrstiti u svoj garderober ove sezone.
Kombinujući krem pantalone sa prsluk-bluzom u istoj nijansi, crnim topom i crnim kožnim cipelama, Margo je pokazala koliko se lako klasične farmerke mogu zameniti ovim elegantnim trendom kako bi se autfit podigao na viši nivo - naročito u prolećnim mesecima. Odlučivši se za model od lana, ove lagane pantalone predstavljaju savršenu alternativu teksasu za toplije dane.
Lako se kombinuju
Ovaj sofisticirani stil pantalona može se nositi uz sve. Bilo da pratite glumičin primer i uklopite ih u takozvano ,,sandwich dressing" pravilo, ili jednostavno želite da ,,podignete" kombinaciju sa topom na bretele i kožnim japankama kada temperature porastu - ove pantalone savršeno balansiraju između ležernosti i elegancije, ističe Elle.
