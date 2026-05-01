Ove sezone blejzer više nije samo „sigurna opcija“ – postao je ključni komad koji pravi razliku. Promenljivo prolećno vreme traži slojeve koji su praktični, ali i dovoljno upečatljivi, a upravo tu blejzer dolazi do izražaja. Dovoljno lagan za sunce, dovoljno ozbiljan za vetar – i uvek izgleda kao da ste se potrudili, čak i kada niste.

Blejzeri već godinama dominiraju garderobom, ali sada dolaze u osveženim verzijama koje privlače pažnju na prvi pogled. Posebno se izdvajaju modeli iz Zara ponude, koji uspešno kombinuju trend i nosivost.

Zašto je blejzer najbolja investicija ovog proleća

Blejzer je komad koji funkcioniše u svakoj situaciji. Možete ga nositi na posao, u šetnju, na kafu ili večeru – i uvek će izgledati prikladno.

Najveća prednost? Kombinovanje bez greške:

uz farmerke i majicu daje ležeran, ali sređen izgled

preko haljine dodaje ozbiljnost i eleganciju

uz pantalone i košulju pravi klasičan poslovni stil

Drugim rečima – jedan komad, deset kombinacija.

Trendovi koji dominiraju ovog proleća

Ako mislite da je blejzer dosadan – ove sezone će vas razuveriti.

U fokusu su:

naglašena ramena i struk

asimetrično kopčanje

inspiracija vojničkim krojevima

zanimljive teksture i materijali

Klasični oversized modeli i dalje su tu, ali sada dobijaju konkurenciju u upečatljivijim, „skulpturalnim“ krojevima koji oblikuju figuru i podižu ceo outfit.

Zara modeli koji osvajaju na prvi pogled

U kolekciji Zara ove sezone može se pronaći baš sve – od jednostavnih, neutralnih modela do onih koji su stvoreni da budu u centru pažnje.

Ono što ih izdvaja:

lako se uklapaju u svaki stil

prate trendove, ali nisu „naporni“ za nošenje

izgledaju skuplje nego što jesu

Zato su idealan izbor ako želite da osvežite garderobu bez previše razmišljanja.

Jedan komad koji menja sve

Blejzer je ove sezone mnogo više od običnog sloja preko majice. On je komad koji može da transformiše i najjednostavniju kombinaciju u stil koji izgleda promišljeno i moderno.

Ako birate samo jednu stvar za proleće – neka to bude dobar blejzer. Nosite ga svuda, kombinujte kako želite i ne razmišljajte previše. On će odraditi pola posla umesto vas.