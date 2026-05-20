Pevačica Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej, prvi put je otvoreno govorila o ozbiljnim zdravstvenim problemima sa kojima se suočava mesecima. Kako je otkrila na društvenim mrežama, dijagnostikovan joj je POTS sindrom, stanje koje može ozbiljno da utiče na svakodnevni život, a koje se često teško prepoznaje.

Sve je počelo početkom godine, kada je danima osećala slabost, malaksalost i neobične simptome koje u prvi mah niko nije povezivao sa ozbiljnijim problemom.

– U početku su mi govorili da je običan virus i da treba da mirujem. Međutim, stanje nije prolazilo. Kada sam otišla u Njujork na Fashion Week, shvatila sam da nešto ozbiljno nije u redu jer nisam mogla normalno da dišem ni da hodam – ispričala je pevačica.

Nakon pregleda kod kardiologa ustanovljena joj je upala srčane maramice, ali ni terapija nije rešila problem. Simptomi su postajali sve jači.

– Imala sam gušenje, probadanje u grudima, vrtoglavice, nagle promene pulsa i pritiska. Nekada nisam mogla ni da ustanem normalno. Tek posle dva i po meseca dobila sam pravu dijagnozu – rekla je Didi.

Šta je zapravo POTS sindrom?

POTS (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome) je poremećaj autonomnog nervnog sistema koji utiče na regulaciju krvnog pritiska i rada srca.

Kod osoba koje imaju ovaj sindrom dolazi do naglog ubrzavanja pulsa kada ustanu iz sedećeg ili ležećeg položaja, jer organizam ne uspeva pravilno da reguliše cirkulaciju krvi.

Najčešći simptomi su:

ubrzan rad srca

vrtoglavice

osećaj gušenja

slabost i iscrpljenost

nesvestice

problemi sa disanjem

probadanje u grudima

nemogućnost dužeg hodanja ili stajanja

hronični umor

Lekari objašnjavaju da bolest često dugo ostaje neprepoznata jer simptomi podsećaju na anksioznost, iscrpljenost, virusne infekcije ili srčane probleme.

Bolest koja menja svakodnevni život

Didi priznaje da joj je ovo bio jedan od najtežih perioda u životu jer dugo nije mogla normalno da funkcioniše.

– Nisam mogla da radim, da treniram, ni da vodim normalan život. Ćerka je stalno bila uz mene i čekala da mi bude bolje – rekla je pevačica.

Dodala je da joj je sada stanje bolje, ali da oporavak traje dugo i da još ne sme da putuje avionom niti da se fizički opterećuje.

Kako se leči POTS?

Stručnjaci navode da terapija zavisi od težine simptoma, ali uglavnom uključuje:

promene životnih navika

povećan unos tečnosti i soli

posebne vežbe i postepenu fizičku aktivnost

terapiju za regulaciju pulsa i pritiska

izbegavanje stresa i iscrpljivanja

Kod mnogih pacijenata stanje može značajno da se popravi ako se bolest otkrije na vreme i pravilno leči.

Didi je poručila da želi da javno govori o svom iskustvu kako bi ljudi na vreme prepoznali simptome i potražili pomoć.

– Mnogo žena mi se javilo sa sličnim problemima. Mislim da ljudi kod nas veoma malo znaju o ovoj bolesti i zato je važno da se o tome više priča – zaključila je pevačica.