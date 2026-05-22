Princ Vilijam je dao redak intervju uživo u petak, 22. maja, govoreći o tome koliko je ponosan na oporavak svoje supruge Kejt Midlton nakon borbe sa rakom, kao i na njeno nedavno putovanje u Italiju povodom projekta posvećenog ranom razvoju dece.

„Ona je neverovatna majka, neverovatna supruga i, iskreno, naša porodica ne bi opstala bez nje, tako da je bila apsolutno fantastična i briljantna“, rekao je princ od Velsa voditeljima emisije „Heart Breakfast“, Džejmiju Tikstonu i Amandi Holden, tokom radijskog intervjua u Velikoj Britaniji sa Ostrva Sili, gde je posetio udaljenu ostrvsku zajednicu kako bi otvorio novu bolničku ustanovu i ukazao na lokalne projekte koje podržava Vojvodstvo Kornvol, prenosi People.

Govoreći o Kejtinom oporavku i njenom prvom zvaničnom inostranom putovanju nakon bolesti — u Ređo Emiliju — ranije ovog meseca, Vilijam (43) je rekao da je „veoma ponosan, zaista veoma ponosan“.

„Bila je neverovatna. Prošla je kroz toliko toga poslednjih nekoliko godina, naročito u skorije vreme. I da, veoma se radovala putovanju u Italiju. Zato mi je zaista drago što je sve prošlo odlično.“

Dodao je: „Želela je da ode i sprovede mnogo istraživanja. Provodi, bog zna koliko vremena sada, pregledajući svu dokumentaciju. Pravi je profesionalac kada su u pitanju rani razvoj i detinjstvo. Većinu večeri pokušavam da se probijem do kreveta od silnih papira koje je rasporedila i pripremila za čitanje. Zato mi je veoma drago što je putovanje prošlo dobro za nju i mislim da se vratila puna energije.“

Vilijam je dalje objasnio da porodica mora pažljivo da upravlja obavezama poput ovakvih putovanja, rekavši da „putovanja tog tipa zaista iscrpljuju… pa moramo da pronađemo balans, da budemo sigurni da je dobro i da se dovoljno odmara, ali trenutno je u veoma dobrom stanju.“

Dečiji haos

Vilijam je takođe dao uvid u haos jutarnjih priprema njihove troje dece — princa Džordža (12), princeze Šarlot (11) i princa Luisa (8) — za odlazak u školu, rekavši da će verovatno slušati intervju dok se spremaju. Otkrivši da je Džordž prethodne večeri ostao da prespava u svojoj školi ,,Lambrook", Vilijam je rekao: „Šarlot, Luj, ako slušate, molim vas da stignete na vreme. I nemojte se svađati oko toga ko šta sluša jutros.“

Princ — koji je priznao da „definitivno nije jutarnja osoba“ — dodatno je opisao živahne trenutke dok pokušavaju da izvedu decu iz kuće.

„Zavisi, ako postoji čas gitare ili muzike, onda morate da ubacite gitaru u auto. Ne, ne nosimo gitaru, da li ostajemo negde ili ne? Da li viđamo prijatelje? Ne, ne viđamo. Tako da se svašta dešava ujutru.“

A tu su i grickalice koje deca jedu usput. Luj „ostavlja tragove džema po celom automobilu, što je baš korisno“.

Muzika

Kada je reč o jutarnjoj plejlisti porodice, Vilijam je otkrio neke od svojih omiljenih pesama, uključujući „Opalite“ Tejlor Svift — uglavnom zbog ćerke Šarlot — pre nego što se našalio da bi možda mogao da dobije pozivnicu za pevačicino predstojeće venčanje sa Trevisom Kelsijem.

„Nadam se, siguran sam da bi pozivnica mogla da stigne. Videćemo“, našalio se, dodajući da su i Šarlot i Luis veliki fanovi pop zvezde. „Šarlot je posebno opsednuta Tejlor Svift“, rekao je Vilijam, pominjući i da su on, Šarlot i Džordž zajedno bili na njenoj turneji „Eras“, „i bilo je neverovatno“.

Vilijam, koji je gostovao u emisiji kako bi govorio o obnovi bolnice koju podržava Vojvodstvo Kornvol i širim projektima zajednice na ostrvima uz obalu Kornvola, javio se neposredno nakon što je izabrao veliki hit pevačice Rej „WHERE IS MY HUSBAND!“ za emitovanje u programu.

„Obožavam malo Rej. ‘Where’s my husband?’“, rekao je Vilijam, otkrivši i da je to jedna od Kejtinih omiljenih pesama. „Kao što moja supruga stalno pita: ‘Gde je moj muž?’“

